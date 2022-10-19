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移居（七）

卓慧臻

「當初你們是怎麼買到這兒的房子？」

常太太說，原屋主是四位修女，內部設施特別簡單，「我們買後，基本重新裝潢過，但所有的玻璃窗都維持原貌。因為玻璃窗附近都有修女用來祈禱的神龕。」

細看牆角凹處，彷彿聖樂飄出，尹彤為之著迷。她對常太太開玩笑：「修女住過的房子？那豈不就是，受到上帝保佑的地方？」

「欸，你還真說對了，我很慶幸找到這居所。生完女兒後，一直想要個兒子，不料流產。間隔多年，都沒有消息。住進來的那年，竟然順利懷上。」

太奇妙了！難怪，常太太捨不得罵孩子，這是天賜的福分啊！尹彤看見廚房牆上像教室般，掛著個大黑板，上面寫滿數學公式。常太太笑說，這是老公和兒子討論功課的地方。常楷脾氣好，會哄小孩。可能是態度平和，孩子反倒不惹他生氣。

聽到太座給予認可，常楷心花怒放，承認自己特別享受帶孩子的樂趣。他有車，但堅持孩子上小學後，自己騎車，「多運動對身體好，騎車也算環保。我呢，跟在後面騎，起保駕作用。我們經常嘗試新路線，看哪兒風景好，就往哪條路走。小城的蘋果樹很多，有的年頭久，高高的枝幹，碩果累累，賞心悅目，一會兒就到學校了。」

久在樊籠裡，復得返自然。尹彤想起，小時候上學途中，也有片種著紫黑桑椹的果林，小夥伴們有時嘴饞，也採來吃。附近的小池塘到了夏天布滿浮萍，蝌蚪滿處游。置身於蔬果飄香、魚蟲嬉戲的大自然裡，內心的確特別愉悅。（七）

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