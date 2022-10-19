人的心境與際遇緊密相連──那個時候喻志海處於上升階段，被領導器重，前途向好，收起如芒尖刺，與人和善，平易近人，助人為樂。以至於我們大部分人都沒能看出來，他骨子裡其實是個尖酸刻薄的人。

妻子不只一次跟我說，每次見到喻志海兩公婆在一起，都感覺他們很恩愛，很默契。想不通他們當初為何要離婚，更想不通離婚以後，又還能像夫妻一樣共同生活。每每這個時候，我都顧左右言其他。在我看來，討論朋友的私生活不僅不道德，而且容易引火焚身，被妻子聯想起我自己生活中的可疑之處。

中年男人沒誰真的乾淨，哪怕這個人比喻志海看上去更加完美、更加潔白。在我們朋友圈，喻志海被戲稱為地球上最後一個純潔的男人──他異於常人般自律，不吸菸、不喝酒、不講髒話，做事認真負責，時間觀念極為嚴謹，從不遲到早退……一個正能量滿滿、幾乎沒有缺點的人啊。

幾乎完美的喻志海，當年出軌被柳若嵐獲悉，大鬧天宮以後餘震不停。雖然喻志海已經低頭認錯，指天發誓，絕不重犯。但柳若嵐的心態發生了變化，杯弓蛇影，恨不得天天跟在屁股後面監視他。家庭矛盾不斷，孩子猶如驚弓之鳥，老人唉聲嘆氣。

柳若嵐愈鬧愈離譜，幾近瘋狂，常常在老人和孩子睡下以後，讓喻志海交代有否與狐狸精死灰復燃。有時喻志海睡著了，凌晨兩三點，也被推醒「談一談」……所謂愛之深，恨之切，在柳若嵐身上表現得淋漓盡致，恨不得將喻志海勒死，泡進福馬林，自己天天蹲在大型玻璃缸前，監督他的一舉一動。（一九）