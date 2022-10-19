趙梅英／圖

香蕉麵包烤好的香味瀰漫了一屋。貝絲將草莓、橘子和蘋果 拼起的果盆，擺好六個碟子，再在每個碟子裡加上一塊暖暖香香的香蕉麵包。一份營養可口的早餐就做好了！三個學生、三位老師，完美而溫馨的周末早上。貝絲的視覺、嗅覺被眼前的早餐愉悅著，幸福地哼著小曲，將早餐送進房間。

在每個孩子的房間，她都和老師熱情親切地打著招呼、寒暄幾句。然後又不失分寸地退出來，盡可能不打攪他們上課。老師在她家裡的每一分鐘她都付錢的，她只希望每分鐘的課都被有效利用。

最後一個房間是中文老師琳跟小女兒上課。貝絲眼尖地發現，老師的茶杯要續水了，取出茶杯到廚房倒上熱水。正當貝絲端著杯子折返，在過道上，聽見中文老師的電話響了，是大兒子打來的。貝絲的大兒子在車程不遠的另一個城市上大學。一般周末，他都會自己趕回來上法語和中文課。

近來這孩子跟貝絲鬧彆扭，不跟她說話。貝絲也很想知道孩子的情況，就放緩了腳步。可是老師琳和大兒子講的是中文，貝絲聽不懂。三兩句話之後，琳就掛了電話。貝絲正好走到房門外，她聽見琳用英文和小女兒說：「怎麼你哥哥在爸爸家，這周不是應該在媽媽家的嗎？」

貝絲聽見不禁心一沉，愣在門口沒進去。貝絲的大兒子剛剛成年，父母已沒有監護權。他是四個孩子中，唯一不需要遵守一周在媽媽家、一周在爸爸家的法庭判決。不過，以往老師在哪裡上課，他都會回來加入。這次好像打電話來告訴老師，他在爸爸那裡，請老師過去上中文課。所以，琳才會這麼問。

「因為他不要再來媽媽家。他怪媽媽。」冷不防，小女兒細細小小的聲音傳了出來。

貝絲站在門外，尷尬地不敢再往前邁步。兩人都背對著她，沒注意到她的出現。

琳沒有說話，沉默了大約三十秒。她聽見小女兒慢條斯理的聲音再次響起：「哥哥跟媽媽吵架了，他不要來媽媽家。」

「為什麼？」小女兒的聲音很平靜，琳的語氣則充滿了疑問和警覺的意味。

「媽媽和那個來裝修客房的男人……約會。現在裝修好了，她就……甩了人家。」小女兒的聲調依然聽不出任何情緒，一邊停，頓一邊尋找正確的詞彙。「哥哥認為她這樣做不對。」

「哈？」琳驚叫了一聲，馬上意識到自己的失態，極力控制住自己的驚訝，說：「那個裝修的老男人？怪不得我前兩次來碰見他，他跟我打招呼的神情彷彿他是這房子的主人似的。」

貝絲退回門外的牆邊，讓牆遮住自己的身子，省得房間裡的兩個人回頭發現她在身後。無意中聽見小女兒和老師議論自己，她非常窘。耳朵下意識地不想聽房間裡的對話。在窘迫中，她聽見琳說了一句：「你媽媽怎麼會看上他？她現在交的男朋友好像一個不如一個……」

聽到這裡，貝絲一刻都不想待下去，逃跑似地返回廚房，心虛地只想逃離這裡。彷彿這樣就可以遠離那刺痛她神經的對話，遠離那些不堪回首的心酸和掙扎。

她當然不愛那個其貌不揚的裝修工頭，只是順水推舟利用一下自身的魅力，在議價上占盡便宜。反正那老頭輕易就迷倒在她的石榴裙下，整個裝修過程都處在忙不迭地獻媚狀態，對她言聽計從，五體投地。讓貝絲既享受了一番被人捧在手心當女皇伺候的虛榮，又得到不少實惠的好處。工程一結束，她自然不願再拖泥帶水，趕緊撇了那乏味的老男人，回到喬的身邊。

事後，她還沾沾自喜地回味著，略施小計就大功告成，最後還全身而退。何時起，她竟然玩起這樣的遊戲？一股蒼涼湧上心頭……

廚房裡，黑色如鏡的微波爐反射著貝絲的影子。她看到的還是一個體態苗條、凹凸有致的美女。貝絲從來就對自己的魅力充滿信心，朋友、同事驚艷的目光，讓她從來沒有覺得年齡是一回事。即使她是四個孩子的媽媽，她還是那個走起路來搖曳生姿的知性醫生，常常被愛慕者簇擁著。

從來都是她迷倒眾生，怎想到在強生這裡大跌眼鏡，栽了個大跟斗。撕心裂肺的糾纏不清、痛不欲生的挫敗，比她的第一次離婚更是加倍身心俱疲。

一個清晨，貝絲照例摸黑起床，對鏡梳妝的她驚覺細紋已悄悄爬上臉龐。濃墨一樣的憂傷瀰漫在那一個破曉時分，以及每一個清晨。漸漸的，她開始潮熱虛汗、心悸失眠 。以前她只是聽人提起的更年期症狀，不知何時陸陸續續都在她這裡登場。不去想、不願想，她已年過半百啦！歲月不饒人啊，年老色衰無法抗拒地姍姍而來。

雲散風流離離合合，貝絲厭倦了與男人之間的糾纏，可是又不願放手。她從來都是遊戲的主角，這樣或許還能證明自己的魅力不減，這樣也是她努力挽留那漸行漸遠的韶華歲月。

貝絲站在廚房呆想出神。隱約聽見小女兒開門送客的聲音、屋外琳的汽車 發動的聲音，然後漸漸遠離了。

那杯涼了的茶還在廚房的餐桌上……（下）