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移居（六）

卓慧臻

K校的資料她也看過，問題是，此校不接受視訊報名，只能親自面試疫情間無法這樣做，所以沒考慮。

「你們已經在這兒了呀，可以去試試？」常太太眼裡彷彿沒有任何障蔽。

尹彤猶豫，是不是有點晚了，已經接受目前這所學校了，怎麼改？就像是婚禮要辦了，怎麼逃婚呢？真糾結！

常太太自嘲，從小家境一般，母親做事嚴謹，是醫院的護士長，對兒女要求甚高，稍有點差錯，便厲聲斥喝。她發誓，等自己有孩子以後，要讓他們自由成長，絕不步母親的後塵。

話說回來，她一早就去上班，下班回家，見了孩子歡喜得不得了，又忙著煮晚飯，哪來時間罵他們呢？難得的是，她也不許常楷吼孩子。

尹彤覺得不可思議，「怎麼可能不對孩子發脾氣呢？那太不容易了！」

「我母親也不相信我能做到，我就是要做給她看，世界上還有和她不一樣的教育方式！我還跟她打賭，二十年後走著瞧！」

常家夫婦倆原是高中同學，大學不同校，婚後來了英國。常楷讀工科博士，她轉念經濟，後到銀行工作。常楷畢業後，留在此地大學工作。她不諱言，常楷薪水沒有她高，但凡有機會換到薪資稍高的地方，她準跳槽。為的是多掙點錢，讓孩子受更好的教育，也好買個房子住。

「嘗嘗我家的有機葡萄汁。」常太太也給孩子們倒了兩小杯。

「很甜哪！」尹彤很喜歡，坐上廚房島台的高椅，視線剛好轉向客廳上方的彩繪玻璃。紅藍黃綠的花卉圖案，頗有宗教風格，給人寧靜致遠之感。（六）

教育 疫情 面試

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