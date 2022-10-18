超極限的勞動強度，漫長的勞動時間，數不勝數的蚊子、蟲子，無處不在的寂寞與惶恐，以及藏於陰暗角落，自己想像出來的妖魔鬼怪……

喻志海十八歲那年，他在深圳打工的大姊嫁了個做電腦生意的老闆，讓他過來姊夫的店裡做學徒，學習組裝電腦以及維修印表機、影印機、傳真機、電話機等等。柳若嵐則在附近一間餐廳做服務員。

幾年之後，喻志海在佛山工業區做事的二姊得知某某事業單位招聘電腦維護人員，通知喻志海過來面試 ……之後的事情我早就知道了，二十出頭的喻志海在面試中過五關斬六將，成為該事業單位學歷最低的一名聘員。

因為學歷不夠，他本來沒有資格被錄用，幸虧得到大領導的欣賞，被當成有專長的特殊人才破格錄用。隨後，柳若嵐由深圳轉至佛山，與喻志海結婚。

從二十三到三十二歲，喻志海勤勤懇懇地為單位付出了十年，其功勞、其苦勞，有目共睹，當初招他進來的老領導欲給他一個編制，無奈他只有初中學歷，硬體不達標。

於是他在領導的關懷下報讀夜校，兩年後拿到自考大專文憑。可是此時政策變了，編制的最低門檻是本科，他鋼牙一咬，又攻本科……他拿到本科文憑，老領導已經光榮退休 ，而他本人亦超過了能獲取編制的最高年限。

為單位做牛做馬了這麼些年，辛苦地啃書、背書，到頭來竹籃打水一場空，惟嘆造化弄人。

教我們打球那兩年，喻志海正準備考大專文憑。現在回憶起那個階段的他，意氣風發。（一八）