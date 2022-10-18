老趙二十年前剛畢業，來到這座學校時還是孤身一人。當時的老趙身材高大、外形俊朗，自認才華橫溢，建功立業如探囊取物，言談舉止之間對同事、前輩都頗盡嘲諷之能事，從不給人留有餘地。當時班上有個女生喜歡上了老趙，兩人卿卿我我、花前月下，很快就海誓山盟私定終身，只等著女生畢業就領證結婚。

二十年前社會思想並不開放，學院裡一位德高望重的老教師知道了這事，認為老趙傷風敗俗，就帶著幾名弟子到老趙宿舍抓姦。老趙聽到宿舍外吵鬧喧天，透過貓眼看到老教師手拿錘子砸門，並高喊讓老趙這隻禽獸馬上滾出來。

老趙怒不可遏，隔著門和老教師對罵，怒斥他不尊重戀愛自由，是犯法行為。老教師吹鬍子瞪眼睛地說，師生如父子，這種傷風敗俗的行為就是亂倫。兩個人越罵越厲害，逐漸沒了章法，演變為人身攻擊，相互把八代祖宗都罵了個遍。罵的意思越來越單純、罵的聲音越來越洪亮，比的就是誰的嗓門高。

老教師氣短胸悶，敗下陣來，喘息著說：「你等著，我這就去找組織，我不信組織對付不了你這種流氓！」

老教師嘴裡的「組織」就是工會。工會領導知道了這事，也很為難。女生是自願的，別說單位管不了，就是警察 也沒轍。

老教師看到工會推諉，氣憤之下決定親自執法，帶著幾個學生拿著錘子，堵在老趙宿舍門前，一直堵了七天七夜……

時光流轉，皓月當空。二十年後的老趙滿眼潮紅泣不成聲，哽咽著嘆息說：「七天七夜啊！七天七夜啊！」（九）