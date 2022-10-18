趙梅英／圖

清晨天色朦朧，貝絲就跨著大長腿出門跑步。周末的早上，她要跑上十英里。每年她都參加半馬的活動，她就是靠著跑步保持身材。

平日裡貝絲是個忙碌的美女牙醫。她一樣起個大早，不過不能去跑步，而是在診所忙碌。金髮碧眼、談吐有度、面帶氣質微笑的知性牙醫，總是人見人愛，也讓她的診所非常繁忙。

等貝絲跑完回家，家門前的停車場已停著三部車。她知道是孩子的三位外語家教老師到了。現在裝修客房的工程完成了，停車場恢復原狀，老師們都停在她們平時喜歡停的位置。

貝絲不僅是成功的牙醫，她對孩子們的教育 也很費一番心血，甚至是別出心裁。她把四個生在美國的孩子都送去了法文教學的國際學校，在家講英語，在學校講法語。於是，她請了第一位家教，法語老師莫娜。後來，在國際學校接觸到中文，她又請了一位中文家教。西班牙文在美國是很受用的外語，她的孩子當然也不落人後，第三位西班牙語老師順理成章來到他們家。

貝絲的孩子們，不像別人家的孩子，課後學舞蹈、音樂、畫畫、象棋，或是足球 、籃球、橄欖球、棒球、高爾夫滿球場飛，而是回家上外語課。

一進門，法語老師莫娜就迎上來，嘴裡罵罵咧咧：「怎麼你兒子的床不見了？」

莫娜在這個家的時間最長，她早當自己是孩子們的半個媽。除了上課，她還愛跟貝絲聊天，貝絲家裡的事好像都關她的事。貝絲也沒當她是外人。

「哦，那是強生的床。現在他有地方了，把留在這裡的家具都搬走了。」

強生是貝絲的第二任前夫，孩子們的前繼父。不久前他們才閃電離婚，這段婚姻只維持了不到一年。貝絲並不想多提這些，可是莫娜不依不饒：「我都跟你說過了，他不是什麼好東西，就是拿你這裡當免費住宿。你都不知道被他灌了什麼迷魂湯，就因為他長得帥？」

莫娜的法語很流利、很溫柔，卻像大多法國人一樣英語生硬，有口音且時不時會用詞不當，特別是在生氣的時候。不過貝絲聽了十年她的法式英文，也習慣了。

「那隻醜八怪小狗呢？怎麼不見他拿走？」莫娜還沒罵完，她實在是很討厭那隻叫羅拉的小狗。羅拉老是衝著莫娜吠。

「羅拉？他不要牠了，我們要。羅拉挺可愛的。」貝絲強擠出一絲笑容，打著圓場。然後，轉身去廚房準備早餐。莫娜沒有了對象，停下抱怨，進房間上課。

廚房裡，貝絲邊將草莓擺盤，邊烤香蕉麵包，邊想著心事……

和強生這段閃婚閃離的婚姻，的確讓貝絲傷透了心，也讓她元氣大傷。當初她一意孤行，不聽包括莫娜在內所有親朋好友的勸告，執意嫁給強生。強生理所當然地搬了進來。當時強生只是個物業管理公司的經理，從外州來應職，連自己的住處都沒有。如今他升職加薪，有能力自己買個像樣的房子，卻選擇離婚。

貝絲再婚時鬧得眾叛親離。等強生離去，貝絲連哭訴的地方也沒有。她曾經有家人、有閨蜜，可是如今沒有人同情、安慰她，都毫無例外地認為她是咎由自取。

最好的閨蜜因為強生跟她大吵一架之後，不歡而散，再沒有回頭，在貝絲診所的工作也辭掉。貝絲不僅工作上少了左膀右臂，幾個未成年孩子的接送都成了問題。本以為強生總會幫幫她，沒想到幾個孩子對強生牴觸得很。強生也沒有想要做父親的樣子，對孩子們愛理不理的，大家都很無趣。

第一任前夫的離婚案中，貝絲雖然成功保住了牙科診所和住著的大房子，可是在孩子的撫養權上沒有優勢，與孩子的親生父親享有共同監護權。大家都心知肚明，前夫並不真的疼愛孩子，只是拿孩子的監護權掣肘貝絲。貝絲太想要做個好媽媽啦！既要上班掙錢，維持孩子們的開銷，又無暇面面俱到地照顧孩子們的日常，非常渴望有人搭把手。

出入貝絲診所的不乏明星名人。貝絲身邊也追求者眾多，有很多機會和一些黃金王老五約會。曾經，當地冠軍棒球隊的投手就對貝絲有意思。但是，經過與強生的一地雞毛之後，貝絲清醒地意識到，沒有誰會如她一般疼愛自己的孩子。她不再奢望那些與她相比同樣成功的男人，不嫌棄她的孩子們。換句話說，她需要的是甘願兼職做男司機、男保母的愛慕者。

於是，喬在眾多追求者中脫穎而出，經常與貝絲出雙入對。喬是中學特殊教育的老師。本人相貌平平，甚至有些娘娘腔。就因為他是老師，還是特殊教育的老師，對孩子們特別有耐心、有辦法。很自然的，他成了貝絲家裡家外的好幫手。貝絲終於可以安心忙診所的事，把家交給喬打理。

喬還有一個優點，平日可以任勞任怨照看孩子們的起居。一到周末，他就自動自覺將時間留給貝絲和孩子們，沒有特殊事情，很少出現在貝絲家。今天，喬就不在。（上）