今天，好不容易放風到有花園的房子，大人輕鬆，孩子們肆意出入，一會兒跟著狗狗轉、一會兒拿著花灑往天空噴去。常伯伯也不生氣，還拿出粉紅豬、斑比小鹿、無尾熊玩偶給他們玩。

這裡沒有人做自動澆水系統，家家戶戶都是人工澆水。常楷說，英國 多雨，無須過度呵護花草，人工控制比機器簡單，也較節省費用。下午陽光明媚，上天彷彿特別要讓尹彤感受夏末的舒爽。

常太太建議在花園用餐，常楷得令，把長桌打開，鋪上布，擺上水煮魚、醬牛肉、滷豆乾、家常豆腐，滿滿一桌佳餚，還有香檳。夫婦倆舉杯為景遠一家接風，霎時清風徐徐、花香四溢。

尹彤環顧四周，叫出了好幾樣植物名稱，連淡黃色的金銀花也識得。惟獨中心一棵攀藤的花樹，不知何名。黃色蕊芯伴著紫色花瓣，彷彿碗豆花一樣婀娜多姿，柔媚漂亮！

常太太看到尹彤也是愛花之人，開心地說：「那是馬鈴薯花，特別能適應環境，長得又快又好，英國人可喜歡了！這幾天連續高溫 ，把它們都曬傷了！現在慢慢恢復成原來的樣子。你瞧瞧，有些潤澤度了。」

曬蔫的花，企圖恢復生息，尹彤想著，自己何嘗不是如此，抿了一口帶氣泡的香檳，放空腦子。

7

午餐後，常太太和尹彤採了園子裡的葡萄，準備榨汁。進了屋，她對尹彤說：「景遠事業那麼成功，華人 少有這樣的機會，你別擔心過多。我們孩子上K校，還不錯。從小學習希臘文、拉丁文，熟知西方文化根源，老師因材施教，課外活動也多，鋼琴、球類運動，樣樣不缺。孩子快樂與否，就靠這些養分了！」（五）