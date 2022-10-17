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羈絆（一七）

李東文

不久之後的一天，妻子告訴我，她帶著兒子在社區公園玩時，我們樓上的阿姨告訴她，喻志海早就與柳若嵐離了婚。房子歸柳若嵐所有，但有個附加條件，讓喻志海父母住到百年之後。

我說樓上阿姨怎麼會知道海哥家裡的事，「阿姨們神通廣大，啥都知道。」妻子說。

我好奇心重，親自向喻志海求證此事是否屬實。他說已經離婚好幾年，因為父母還住在這裡的緣故，他也沒有搬走。而前不久，他與阿蓮聯名供了另外一間房子，偶爾會去那邊過夜。

我簡直不敢相信自己的耳朵──他樓下的家與我家一樣，兩大一小三個房間。他父母占一個、兒子占一個，剩下的那個他與前妻共用──這算哪門子的離婚？

隨著時間推移，我慢慢了解到喻志海與他前妻柳若嵐的故事──他希望我以他為原型寫篇小說，分成幾次告訴我他的經歷。為什麼不一次性講完？我猜可能是他前天認為有些事情不該跟我講，昨天覺得講了也沒啥，今天想起些啥又來補充。他向來都是個喜歡掩飾並且修正自己的人，連做事情都拖泥帶水，更別說講經歷了。

喻志海和柳若嵐是粵北同鄉，從小學到初中的同班同學，不過算不上青梅竹馬。他們小的時候是普通同學關係，沒有談過戀愛──十八歲那年在深圳偶遇，開始談戀愛啦。這時他們已經在社會上闖蕩了三年，幾乎嘗盡世間所有的苦，兩顆孤單寂寞的心一拍即合，成為彼此的初戀。

在此之前的三年，喻志海到過湛江、河源、珠海、廣州等地打工。最辛苦和最難以忍受的是在河源期間，跟著堂叔在山上種樹。（一七）

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