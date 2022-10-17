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被詛咒的妖精（八）

張舒涵

我去做學生的工作，學生堅決不同意和解。正在一籌莫展之際，老趙主動站出來，要去和學生談談。

老趙邀請學生賞月，拿出隨身攜帶的蒙古茶磚熬茶，學生喝了一口皺眉嫌苦。老趙端起茶杯一飲而盡，笑著說：「到底還是年輕啊，我早些年也覺得苦，可是後來年紀大了，喝的苦茶多了，反而覺得比起甜來，這苦倒是有苦的妙處。」

老趙替學生斟滿茶水。學生看出老趙顧左右而言他的謀略，直接打斷話題說：「你和我們沒共同語言，我們年輕人不喝茶，只喝可樂。」

老趙一怔，訕訕地說：「誰沒年輕過呢？我也是從年輕時候過來的。我上大學的時候，也喜歡喝甜的。可後來年紀大了，反而變得喜歡喝苦的了，你說這是為什麼呢？」

學生「嘿嘿」笑著說：「你被人欺負慣了，變成受虐狂了。」

老趙臉色微慍，放下茶杯，「是因為年紀大了以後，才明白什麼才是對自己真正好的東西。譬如你說的可樂，雖然甜絲絲的口感好，但喝進去以後，對身體不好。譬如我說的苦茶，雖然口感苦澀，但是喝進去以後對身體好。人年紀大了，一步步變得成熟，就是學會不能只顧著眼前痛快，要識別出什麼是真正對你好的東西。」

學生不耐煩聽這些大道理，滿臉的不屑，一時之間大家都不說話。月光如水，傾瀉在每個人的臉上，大家你望望我、我看看你，都不知道怎麼接話。

老趙意識到學生對這個話題不耐煩，就咳嗽一聲，開始講自己的戀愛史。人類有喜歡聽八卦的窺淫癖基因，這下不僅學生有了興趣，我和林婉也豎耳朵聽起來。（八）

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