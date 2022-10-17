「你想要孩子嗎？」（下）

薛慧瑩／圖

從小她和弟弟就被母親耳提面命要用功念書，做一番事業。在母親眼裡，她和弟弟是母親生命的代言人，是讓母親人生多彩的兩枝畫筆。

在弟弟未出生前，她是母親注意力的核心，每天把她打理得整整齊齊，頭髮結結實實編著兩條辮子，衣服總是乾乾淨淨，不帶任何污點。三歲之前的事她是不記得的，但從相片裡，她看到自己像個嚴肅的芭比娃娃。三歲之後，她記得最讓她痛恨的，就是穿戴整齊去老師家學鋼琴；最羨慕的是，在公園追逐玩泥沙、全身弄得髒兮兮的小孩。

被母親緊迫盯人盯了十八年，一去外地上大學，她像脫去一件穿了一輩子、厚重的隱形大衣，終於可以輕鬆無礙地行走和呼吸。拋去母親的戒律和目標，裡她努力尋回自己。裡奇怪的是，每次面對母親，那件看不見的大衣立刻從天而降披上了身，怎麼也擺脫不掉。

不過她知道，不知不覺骨子裡養出了一股軟性叛逆。對母親的積極，她以消極對抗，也許包括生孩子這件事。

雖然不能把生不生孩子的責任全推在母親頭上，但從母親身上，她更不能確定如何成為一個稱職的母親。

不能不說，母親在她身上做了很大的投資 和努力，但是母親給予的卻不是她想要的。

每個小孩都是獨一無二的，各有不同的需求。在不能確定自己會是個稱職的母親之前，她不願創造出一個不快樂的生命，更不希望自己的付出，卻換來孩子的不滿，甚至怨恨。

生理時鐘在耳邊猛烈地敲著。她今年三十六歲，她知道自己的生育機會和卵子品質都在走下坡。

男人、女人的差異在生育時間上又顯現了不等同，女人平均更年期是五十歲，而男人八十歲依然能養出後代。如果等她到了更年期，而他改變心意想要孩子，他們的婚姻不就出現了麻煩？難不成她應該先冷凍一些她的卵子，但是未來五十歲的她會想當一個孕婦嗎？還是要找個孕母生他們的孩子？她還會有精力養孩子嗎？

「你真的不想要孩子？你家就你一個兒子，你爸媽指望你傳宗接代裡。」

「傳宗接代？什麼年代了？如果將來我想要孩子，也不是為了傳宗接代。」

「將來？如果將來你想要孩子，我已經生不出來了，怎麼辦？」

「那就算啦！」他一派輕鬆地說。

人類要比所有動物幸運，男女結合不只在傳宗接代，而是兩情相悅。

有部電影 紀錄南極帝王企鵝如何在艱困的環境中，挨飢受凍堅持孵育下一代。延續後代是牠們存在的意義，是無法更改的天命。她想還好人類沒有這種堅持。

至於兩情相悅也會有變數。感情存在的時候，不會大難臨頭各自飛，更有「不能同年同月同日生，但願同年同月同日死」的壯烈情懷。可是一旦感情逝去，就會毫不留戀，分道揚鑣。

她不願自己的孩子成長在單親家庭。她有這種顧慮，是不是表示對自己的婚姻缺乏信心？

「如果有一天你為了生孩子和我離婚，我想我不會怪你！」她把玩著手裡的硬幣說。

「不可能！」他竟然聽進去了。

「你是說不可能和我離婚，還是不可能不怪你？」

「兩者。」他滑手機 的時候，句子異常精簡。

對男人的忠誠度，她抱著悲觀的態度。

她的父親就是個活生生的例子，和她的母親生活了二十多年，結果為了一個才認識三個月的女人和母親離婚。而且為了顯示自己離婚的正當性，他幾乎把她的母親刻畫成一個一無是處的女人，所有造成離婚的原因，都因她而起。

母親萬萬沒想到，在進入老年期時，竟然成了棄婦。母親後來常垂淚對她說：「還好我有你們，不然我就孤孤單單一個人……」

雖然她和母親在心理上隔了一道牆，在生活上也保持著一段距離，但總比一無所有要強得多。

她想自己不會在意孤單，一個人無牽無掛過日子，也沒什麼不好，也許還可以活出另一番境界。

當然每段年齡會有不同的想法，她無法預測未來的她對無後抱持怎樣的態度。

其實，她對自己最近的舉止就有些困惑。從前她對小孩視若無睹，沒有任何化學反應。然而最近她竟然會對推著嬰兒車的陌生人，讚美他們的孩子；對同事談論他們的孩子，也不像從前那樣刻意迴避，甚至覺得挺有趣味。

「你想我會是個好母親嗎？」

「那要等妳當了媽媽，才知道答案。」

「你會是個好父親嗎？」

「嗯！沒把握！」他仍然捨不得放下手機。

她把硬幣放在桌上，想了想，然後對他說：「我們拋硬幣來做決定吧！」（下）