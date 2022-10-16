「他們喜歡孩子！他在樓下等著。」景遠苦口婆心，尹彤好似被架著身子，非走不可。來不及多說，她匆忙換衣，順便帶上瓶酒，拉著兩孩兒，隨景遠下樓。孩子們嘻嘻哈哈，不斷模仿電梯間開關時傳出的聲音：「Mind the gap！」直到看見常楷和他旁邊的棕色大狗。

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「這狗兒比你們小，才一歲多。」常楷蹲下身子，不疾不徐和兩個寶貝說話。孩子們覺得這位常伯伯真有趣，興奮得往狗狗身上撲了過去。

常家就在火車站附近，走路不到二十分鐘。聯排的房子，年代久遠，幾叢鮮艷的粉色玫瑰和紫色薰衣草挨著欄杆竄出，顯得悠閒舒適。

常太太從樓上下來，喊道：「歡迎、歡迎，別嫌亂！常楷剛剛才通知我，你們要過來。」

「打擾你們了！」尹彤把酒遞給常太太時，注意到她短髮，海軍藍上衣、波點褲子，英倫風十足外，眼角上有個起泡的紅點，沒好意思問她。

「孩子們中飯喜歡吃什麼？」

「一點西蘭花或青、紅椒就好。」

「那好辦啊！」常太太從冰箱拿出蔬菜 ，又說：「這兒有朋友給的韭菜，晚上包餃子 用。現在來不及做中飯了，我先把麵糰做上，然後叫長風萬里的外賣。這家是我最常點的餐廳，還不錯。」

常楷出門，不到二十分鐘，拎回滿袋的水果、餅乾。

自從到英國 後，景遠全家還沒這麼輕鬆自在過。住在臨時公寓，不比美國獨戶別墅那樣，可以讓孩子們忘情跑、跳。只要說話大聲些，立刻就有樓下的住戶上來抗議，害得尹彤小心翼翼、緊張兮兮，直讓孩子們「輕聲點」。（四）