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羈絆（一六）

李東文

令我們大家大跌眼鏡的是，有個女的，看上去二十歲多點，每次都來，不是來練球，在旁邊坐著、站著，啥也不做。喻志海說她叫阿蓮，來給我們做球童，有點莫名其妙。他們看上去既像情侶，又不太像情侶。

當時喻志海還是個老實人，掙一份固定的工資，與父母、孩子，以及孩子的母親，一起住在我家樓下。我並不知曉他其實已經離了婚，對他公然帶著女孩子與我們相見，很是意外。他讀小學的兒子也認識阿蓮，左一聲、右一聲叫姊姊。廣東小孩一律稱呼未婚女性為姊姊，不管這位姊姊的年齡有多大。

我們十分感激喻志海，想給他一點教練費，他不肯收，我們只好湊錢請他吃飯。幾次以後，他又有些不好意思，大概是不想欠我們的人情吧，執意帶我們上他家吃飯，說已經吩咐家裡人買菜做飯，如果我們不賞臉，會造成浪費。他咬文嚼字的樣子怪怪的，有點像腦子裡裝有許多成語的中學生。

那個周末的中午，喻志海以前的家熱鬧非凡。他一家五口，我們四位球友加上阿蓮，擠在不大的屋裡，說話的聲音撞得牆壁嗡嗡直響。阿蓮與喻太太也認識──剛一進屋，阿蓮就對喻太太表示感激，並且一頭鑽進廚房幫忙。

我側耳細聽，得知阿蓮上周出差期間，喻太太幫忙照顧她的狗狗小灰灰。另外三位球友用眼神向我詢問，我聳聳肩，表示自己知道的跟他們一樣多。喻志海從未跟我們說過阿蓮是他的女朋友，但誰都看得出，阿蓮是他的女朋友，或者說是情人。

那麼問題就來了，女朋友或者情人，與妻子如此融洽，是怎樣運作出來的呢？（一六）

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