老趙在旁邊聽著，突然冷笑著高聲說：

「瑤琴三尺勝雄師，諸葛西城退敵時。你們張老師效仿古人，給你們玩了一齣『空城計』呢！」

學生們嘻嘻哈哈不知其意。老趙冷哼一聲，拍拍長衫又起身說了幾句，大意就是紀律是約束世間俗人的，智者的境界則是逍遙無拘的。同學們應該以智者為人生的目標，追求老莊逍遙遊的境界人生。

我聽著火氣越來越大，想到老趙在車上故作瀟灑，沒有半點責任心的表現，從內心深處開始討厭他。這麼些年老趙在單位到處不被人待見，真是有原因的。

就算強調了紀律，對充滿了青春活力的半大小子們來說，有些事情也是防不勝防，寫生課的第二個事故很快就發生了。

一天我們來到一處山谷寫生，兩座大山中間需要穿過一條河道。河道水流湍急，地下暗河很多。出發前和學生三令五申，要求他們一定嚴守紀律，禁止水中嬉戲打鬧。可等到小船駛進大山，有個水性好的男生自認浪裡白條，悄悄地下水，戴了一個儺戲的面具，猛地從水中探出身來嚇唬女生。

有女生被嚇得一跤跌坐在船裡，帶動一船女生尖叫。船身傾斜，船老大暴聲怒喝，拿起扁擔披風掛水就打在了男學生身上，一扁擔幾乎把他打得背過氣去。眼看就要沉在水底，被後面船上的船夫救了起來。

男生清醒後查看傷情，從背到臀，一條青紫色的傷痕炸裂開來，看得人膽戰心驚。男生哭得死去活來，一疊聲地要求報警。此事可大可小，民宿 老闆哀求我們不要鬧大，他在村中本來就是外來戶，如果村霸船老大被抓，那麼他從此無法在村中立足。（七）