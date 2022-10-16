「你想要孩子嗎？」（上）

薛慧瑩／圖

她撿起掉落在地上的一枚兩毛五分硬幣。他掏口袋的時候，常會從掉落一些小東西，但是他幾乎視而不見，絕不會費神彎下腰去拾起。

「你知道嗎？白頭鷹是很忠誠的鳥。」她看著硬幣上的白頭鷹雕像，那是美國的國鳥。「牠們忠誠於牠們的伴侶，只有在合理的狀態下，像是失偶或無法成功培育第二代，牠們才會另擇伴侶。」

「嗯！」他從喉嚨裡擠出點聲音，繼續滑他的手機 。她相信她說的話，沒進入他的意識。

「你知道嗎？在自然界，不能共同養育後代，是分道揚鑣的正當理由。」

「嗯！」

「可是人類就想出很多方法，彌補其中不足。女方不孕就借卵或借子宮，男方不孕就借精子；或者乾脆省了所有麻煩，去領養現成的孩子。你說是不是違反自然？」

「嗯！」

他們都做過檢查，生育功能都正常。

「你想要孩子嗎？」從婚前她就問過他這個問題。

「孩子？可有可無吧！」這是他的標準答案。

她是一直吃避孕藥的。婚前對他模稜兩可的回答，她解讀為要討好她，以她的決定為依歸；婚後聽著同樣的回答，不知為什麼，捕捉到的是推卸責任的感覺。就像當初他們為要不要買跑步機爭論很久，後來辯不過她，他只拋下一句：「別後悔。」等一台笨重的跑步機搬進原本就不算大的公寓，她立刻後悔。為了自己的顏面，她堅持跑了一個月，之後就有一搭沒一搭地應付著，現在幾乎成了掛衣架。

但是孩子一旦生下來，是一輩子的事，她無法後悔，也不能視為無關緊要的附件。生不生的後果，他可以事不關己，輕描淡寫地說：「是妳堅持的。」

「我沒給你生孩子，你有充分的理由和我離婚。」她的語氣像是開玩笑，又像正經。

「離婚？誰要離婚？」他回過頭問，臉上帶著疑惑。

「我說你有正當的理由，和我離婚！」

「別胡扯了！」說完，繼續埋首在他的手機。

如果他真的對有沒有孩子不當一回事，他們之間倒也少去一則怨懟的藉口。至於她自己想不想當母親，也不是肯定和否定兩種回答，就能拍板定案，從此遵循不逾的。

她想起表姊千方百計要生孩子的痛苦經驗。人工受孕代價昂貴，不只是金錢的花費，身體上也要承受萬般煎熬。表姊的肚皮上不知扎過多少針，更要忍受藥物帶來的副作用。裡

「為什麼一定要生孩子？」她撫著表姊受盡折磨的肚子問。

「沒有孩子，我覺得我的人生有個無法填補的大漏洞，我會遺憾終身。」

她想說，人的一生等待填補的洞何止一個，何必只專注這一個。但她什麼也沒說。也許有些人母性特強，她們必須完成這項天職。

試了幾年沒能開花結果，表姊的婚姻卻耐不住折騰而凋謝了。

表姊每次看到有人支持墮胎 ，就忍不住嘆息道：「對不能懷孕的人，墮胎真是奢談。」

她理解那些要墮胎的女人，如果不能確定自己會全心全意愛一個生命，無怨無悔為另一個生命奉獻青春、犧牲睡眠、限制自由，就不應該把那生命隨便帶入這複雜詭譎的世界。

「為什麼還不生孩子？」表姊常問她這個問題。

結婚七年來，從第二年起，親朋好友就開始高度關切她的肚子。

她不是為地球憂慮，怕人口膨脹；她也不畏懼生孩子，那不過是九個月的事。她害怕的是養孩子，怕犯錯。她深信不論父母的出發點是什麼，只要踏出錯誤的一步，就會扭曲孩子的一生。

「你想我們的孩子會很好養嗎？」她在他旁邊坐下，看他手指忙碌地追殺。

「沒一個孩子是好養的，妳見過好養的孩子嗎？隔壁的孩子就是個好例子，我情願養隻寵物。」

隔壁有個兩歲小男孩，雖然公寓隔音效果不錯，但開著門窗，就常聽到小孩尖叫號哭的聲音。後來知道小孩有自閉症，可想而知當他的父母有多麼艱難。男孩的媽媽總是掛著一對睡眠不足的雙眼，她對她感到無限同情。

當然隔壁的男孩是特例，一般孩子應該不會如此折磨人，但誰能保證呢！

她發現不少事業有成的女人都沒生育，生育功能不可能和事業成就成反比，魚與熊掌不可兼得，應該是選擇性的，而不是命定。她只是個普通上班族，領著一份不上不下的薪水，談不上什麼事業，也不曾有過什麼事業野心，但是她認為任何人都擁有選擇生育與否的權利。

說起事業，那是讓她母親對她最不滿意的地方。（上）