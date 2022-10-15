再過一天，他又打電話說有些土特產要送給我，以示感謝。但他又太忙走不開，問我能不能過去取。我實在不知道自己有沒有幫過他，不過他公司離我家不遠，我就騎了輛共用單車過去。

真沒想到，他用能裝五十斤大米的蛇皮袋子，裝了兩袋土特產給我，芋頭、柚子、香蕉、紅薯等等，每袋三、四十斤吧。那幾個柚子是正宗的廣西沙田柚，他老鄉昨天順路捎來給他的，別的東西是他姊姊種的。他有個姊姊嫁在佛山的郊區，家裡有地。東西都挺好，尤其芋頭，可能是我這輩子吃過的，最好吃的芋頭。

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2003年春天，我尚未結婚，向銀行貸款 買下現在這間九十九坪的商品房。等到我的孩子讀幼稚園，大概是2010年前後，認識了喻志海──他家比我家矮幾層樓，同一個朝向。我們認識的過程還挺有意思。那天是周末，我們一群熱愛網球的人在「大佛山網球QQ群」相約打球，之後回家──我騎單車跟在喻志海身後，他並不知道，結果我一路跟著他回到了自己家樓下。

因為有了球友加鄰居這兩層關係，我們兩家人迅速熟絡起來。我和妻子都要加班的時候，讀幼稚園的孩子送去樓下他們家，託他父母照顧。那時喻志海母親尚在，父親的聽力也還在，他們家裡，其樂融融。

那會我們剛接觸網球不久，熱情有餘，技術很菜，而喻志海十年前就已經得到過專業訓練，技術沒得說的，理論水準也超過一般的教練很多。周末他帶著我們三男一女四位球友練球，幫我們提升和糾正錯誤的技術要點。他正在讀小學的兒子也跟著一起練球。（一五）