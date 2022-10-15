阿普航空／圖

其實，流浪，只是尹彤捨不得離開舒適圈的說法。他們現在的處境比當學生時強多了。碩士畢業後，景遠到洛杉磯一家半導體晶片公司工作，做得風生水起，前陣子晉升為歐洲部區域經理。尹彤博聞強記、廣結人緣，很快贏得藝術總監的職位，畫廊在她手下成長不少。

離開美國前，她正籌辦澳大利亞原住民畫作展。當她表示要隨夫君外派英國 時，老闆既為她惋惜，又不好不准辭呈，聲明離職可以，希望她交接好手頭尚未完成的案子。想到這裡，她和初夏言歸正傳。

「客戶決定買哪幅畫了？」尹彤問。

「還在等我們推薦呢！老闆讓我聯繫你，看看你的想法。我們趕緊把這大單子拿下，或許老闆能破例，讓你留職停薪，或者視訊上班？」

尹彤和這位客戶唐先生認識多年，他是來自中國的華裔收藏家，家族很早就入行書畫收藏，素養深，比較尊重行規。唐聘請的私人藝術顧問，幫他做了不少功課，近期專攻色彩濃烈、帶有民族風的畫。

尹彤認為，民族風也不全然都是燦爛奪目，應該嘗試買進更具獨特性的繪畫。只是，說服唐先生的顧問不容易，他自己也買賣畫作，小小眼睛就盯著價格，總想很快買入，然後賣出，像投資短期股票那樣賺錢。他在乎獲利和豐厚的佣金，不管畫作本身優劣。畫廊的人都不怎麼喜歡他，但看在唐先生是大客戶的分上，不得不耐心接待他。

「我還沒想好，這些天腦子太多事，靜不下來看目錄畫冊。過幾天回覆你。」

無可奈何的是，尹彤面對諸多不順，已經意興闌珊。上周想剪個頭髮，城裡的每家沙龍都要事先預約，有的還約到半年後，甚至得先押上信用卡，預付一半費用。想給孩子買雙皮鞋，進了專賣店，店長說：「為了服務品質，我們採預約制——本周五可以嗎？」老天，今天才周一。她的耐性真是受到考驗！

孩子的學校不理想；小城的生活機能不如美國現代化；她還惦記著畫廊未了的工作。尤其是，租屋期限快到，孩子再過幾周也要開學，新住處尚未有著落，壓力雪球越滾越大，讓她焦慮萬分，捉襟見肘。

左思右想，自己何不及時踩煞車？夜晚，臨睡前，尹彤期期艾艾地對景遠說：「我們訂票返美吧！」

5

瘦高的景遠跳下床，血脈僨張，幾乎快要崩潰。他從未見過尹彤這樣獨斷，無心戀棧。他質問妻子：「費了一年才辦好的工作簽證 ，如今，來了又急於回美，讓下屬怎麼想？自己如何向上級交代？更重要的是，全家冒著感染病毒的危險登機出國，現在又要冒險上機？」他氣得和尹彤說：「工作重要，其他事可以慢慢適應！」

兩人整宿沒再說話。

早餐畢，景遠出門，約了師兄喝咖啡，思考如何挽留尹彤。他理解尹彤面對新環境的挫折感，其實，他也有滿腹牢騷。

英國由於脫歐，嚴重缺乏開卡車的外籍司機，導致運油不力，好幾個加油站 都沒油。景遠已經小心省油多日，那天晚上，他剛聽說某個加油站來油了，連忙趕去現場。結果，大排長龍，隊分兩道，輪到他時，半路竟殺出個程咬金，硬是擠到他前面。他生平最痛恨這種佔便宜的人，要不是看在對方是老者分上，真要與他理論一番。

那個人的妻子看出景遠有點生氣，自己搖下車窗，強詞奪理，說他們其實早就到了。景遠回道：「這是管理員安排的順序！」他忙著搜尋那年輕人的蹤影，好讓他主持公道，誰知他一溜煙也不知去向。老者蠻橫，加油後，目光仍殺氣騰騰，不帶任何歉意地開走。

景遠和師兄嘀咕著：「這個書香之城怎麼變味了？」

溫和的師兄鼓舞景遠：「只能靠時間沖淡一切吧！」他知道景遠遇到難關了，提議景遠去接妻小，中午到他家作客，「我太太在家，正好聊聊，說不定能說服尹彤留下。」

尹彤比景遠晚起，早餐吃了白吐司加花生醬，不知為何，胃如火燒似地難受，癱倒在沙發上。兩個孩子本來繞著屋子假裝貓咪喵喵叫，看媽媽不舒服，軟綿綿趴在跟前。突然間，爸爸回來了。

「彤彤，我曉得妳心意已定，但我師兄在這兒挺長時間，孩子也在此地讀書，生活挺好的。妳去聽聽他們夫婦的意見，當作參考，如何？他家就在附近。」

尹彤把熱水杯朝肚子上暖暖，深怕胃再有差錯。她推說，孩子太小，怕吵到師兄一家。（三）