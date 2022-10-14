咖啡店的故事（一七）

他瞇起眼，彷彿穿過悠悠幾十年，又看到了那場浩劫，「其實那時書櫃已經空了，因為怕惹上麻煩，解放軍 進來後，我就把所有的書都燒光。但書櫃是外公給我做的，我捨不得把它丟掉。」

他停了下來。年輕人看看牆邊的櫃子，「最後你還是把它帶走了？」

「最後我把它扛起來，揹在背上，走下樓梯、走出大門，把櫃子放在門外。我對來清算的人說：這櫃子是我外公親手做的，我外公是勞動人民，這個櫃子沒有剝削任何人的血汗！為什麼你們要搶走它？」

「他們怎麼說？」

「沒怎麼說，兩個人持著步槍把我押走，在不知什麼地方關了一晚。第二天放出來，什麼都沒跟我說，但櫃子是還給我了。」

年輕人舒了一口氣。

「我舅舅一家被送去了新經濟區。我媽四處託人，可能還花了不少錢，好不容易才把我們和外公的戶口留在本市……」

外公去世後，他和母親相依為命，靠在菜市場擺攤過日子。有空的時候他還是看書，那時不少朋友陸續出國，留下一批又一批各種各樣的書，他都收回來，外公釘的櫃子又擺滿了書。好不容易熬到了改革開放的年代，他家裡的書已經裝滿了幾個大紙箱，便找個地方開了家二手書店 。

「聽說這裡以前也是個店鋪，也是被清算後關掉了。」他告訴年輕人：「我的書都不是用錢買回來的，感覺上就像做無本生意。開了店之後，還有人繼續把不要的舊書讓給我，每天都有成捆成捆的書進來，店裡都快放不下了，直到──」

他停下來，過了一會才說：「你知道我為什麼要把店關了吧？」

「我聽說了。」年輕人點點頭，「已經開始化療了，是嗎？」（一七）