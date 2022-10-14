南華寺門外，前往停車場的路上，肥仔勝繼續問我，他該怎麼辦？

我說：這個事情你剛才已經問過佛祖了，怎麼還來問我？

他說問是問了，可佛祖沒有回答，所以還得再問。

我笑笑說：事情其實很簡單，如果你想要重婚，那就設法取得前妻的原諒，不管你用什麼辦法。不想重婚就向前看，哪怕墮落變成魔鬼，也是你個人的事，不違法亂紀就好。他似乎有所觸動，但還繼續問，他具體應該怎麼做。

我罵道：你白癡嗎？你想怎麼做就怎樣做，問我幹麼？你四、五十歲的人了，別他媽的一天到晚裝傻扮糊塗，你沒有自己以為的那麼弱。

他被罵也不生氣，追問，如果我處在他如今的田地，會怎樣？

我說該吃吃、該喝喝，婚姻有婚姻的好，單身也並非一無是處，起碼撩妹的時候沒有心理負擔──你他媽的是四個女兒的爸爸了，乍還能天天扮弱智？我再跟你說一次，這種事情只能靠自己，外人幫不了你什麼，你沒有自己想像的那麼弱！這一把年紀了，算我求求你，別再幼稚，也別扮幼稚，更別把責任推給從未謀面的父親。玩笑不這麼開的，今天種種的果，全因當初自己種下的因──你知道嗎？你已經是成年男人了，學會像個男人一樣思考、像個男人一樣做事，行不？

說話間到了停車場，我們開車去附近的大排檔吃飯，然後上高速回佛山。大家都累了，一路無話。

第二天一早，我從自家的床上醒來，收到肥仔勝的訊息，說謝謝我幫他解開了心結。心結？我只是損了他幾句，解開啥心結啦？（一四）