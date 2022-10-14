我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

被詛咒的妖精（五）

張舒涵

在按下發送鍵前的一瞬間，一陣狂風颳來，暴雨突然吹進山坳，一大潑水澆在手機上，屏幕頓時變成了亂碼，自動關機了。

我的心徹底涼了，哆嗦著晃晃手機，差點就要一屁股坐在水裡。外面的世界一片混沌，天地被大雨澆灌成黑灰色。我冒著大雨，一步一頓回到車裡，抖落身上的水。

林婉幫我脫下雨衣，滿臉焦急地問：「聯繫上了嗎？」

我看著她朱唇緊咬，睫毛上沾著的水滴不斷顫抖，這雙眼睛如此動人，真不忍心讓它生出一絲一毫的失望。我點點頭說：「聯繫上了，老闆派一輛新車來。」

車廂中爆發出巨大的歡呼聲，大家都開始變得生機勃勃起來。對一個團隊來說，希望真的是太重要了。女生們用殘存不多的開水泡著方便麵，把熱氣騰騰的食品分發給眾人；男生則幫忙堵住壞掉的車門，舀出傾瀉進車廂的雨水，把衣服脫下來給女生穿。老趙也被這種情緒感染，把自己的二鍋頭貢獻給大家，並獻上了一曲〈智取威虎山〉。

車外的暴雨越來越大，車裡好像是一個與世隔絕的孤島。吃完飯，所有人都睡下了，安心地靜靜等待救援。我的心中則是七上八下忐忑不已。林婉嘴唇發青，已經冷得一句話都說不出來。我幫她下車去拿行李，打開後發現全都是薄若蟬翼的夏裝。林婉把身體牢牢貼在我身上，攥取著一絲暖意。我的身體不住顫抖，林婉滿眼憧憬地說：

「我的被褥多暖和啊，你知道嗎？我給你的那條，其實是我的被子。你的被子那麼髒、那麼破，被芯一下水就爛了，沒辦法只好把我的乾淨被子給你。我真想念我的被子，那麼暖和的被子。」（五）

暴雨 手機

上一則

曾對世界發出無數問號 安溥在最好時光裡不惑

下一則

雞的自述

延伸閱讀

暴雨淹紐約市地鐵站阻通勤 乘客無奈

暴雨淹紐約市地鐵站阻通勤 乘客無奈
曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國
美南暴雨8州發布洪災示警 氣象局：暴雨將向東北部移動

美南暴雨8州發布洪災示警 氣象局：暴雨將向東北部移動
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

熱門新聞

常玉自傳式畫作「紅底瓶枝」以8669萬港幣的成交價拍出。（圖：蘇富比提供）

不輸裸女畫 常玉自傳式花卉作「紅底瓶枝」拍出千萬美元

2022-10-09 00:11

回首終身大事

2022-10-07 02:00
郭強生（右一）大學畢業留影。（郭強生．圖片提供）

用青春換一場相逢（上）

2022-10-06 02:02
500盤評審：蔣勳。(李政龍攝影)

美學大師蔣勳：台灣之美就在於人情味

2022-10-08 07:00
鹹豆漿上放入油條更加美味。（王穎禾．圖片提供）

幸福的味道

2022-10-12 02:01

百元理髮

2022-10-12 02:02

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元