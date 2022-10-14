在按下發送鍵前的一瞬間，一陣狂風颳來，暴雨 突然吹進山坳，一大潑水澆在手機 上，屏幕頓時變成了亂碼，自動關機了。

我的心徹底涼了，哆嗦著晃晃手機，差點就要一屁股坐在水裡。外面的世界一片混沌，天地被大雨澆灌成黑灰色。我冒著大雨，一步一頓回到車裡，抖落身上的水。

林婉幫我脫下雨衣，滿臉焦急地問：「聯繫上了嗎？」

我看著她朱唇緊咬，睫毛上沾著的水滴不斷顫抖，這雙眼睛如此動人，真不忍心讓它生出一絲一毫的失望。我點點頭說：「聯繫上了，老闆派一輛新車來。」

車廂中爆發出巨大的歡呼聲，大家都開始變得生機勃勃起來。對一個團隊來說，希望真的是太重要了。女生們用殘存不多的開水泡著方便麵，把熱氣騰騰的食品分發給眾人；男生則幫忙堵住壞掉的車門，舀出傾瀉進車廂的雨水，把衣服脫下來給女生穿。老趙也被這種情緒感染，把自己的二鍋頭貢獻給大家，並獻上了一曲〈智取威虎山〉。

車外的暴雨越來越大，車裡好像是一個與世隔絕的孤島。吃完飯，所有人都睡下了，安心地靜靜等待救援。我的心中則是七上八下忐忑不已。林婉嘴唇發青，已經冷得一句話都說不出來。我幫她下車去拿行李，打開後發現全都是薄若蟬翼的夏裝。林婉把身體牢牢貼在我身上，攥取著一絲暖意。我的身體不住顫抖，林婉滿眼憧憬地說：

「我的被褥多暖和啊，你知道嗎？我給你的那條，其實是我的被子。你的被子那麼髒、那麼破，被芯一下水就爛了，沒辦法只好把我的乾淨被子給你。我真想念我的被子，那麼暖和的被子。」（五）