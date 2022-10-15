咖啡店的故事（全文完）

「才做了一次，還沒有什麼副作用。」

「你安心療養，現在醫學 昌明，很快就會好起來的。到時說不定你又會來把店討回去了。」

「真好起來，我一定會回來看你的，看你泡的咖啡 好不好喝。」他停了一下，又問：「咖啡店，叫什麼名字？」

「還沒決定呢，想了幾個名字，都不很滿意。恐怕要等開了張，你回來看看才知道。」

「好吧，那個櫃子也交給你了。」

「我看不如這樣，」年輕人說：「櫃子也不用來放什麼瓶瓶罐罐的雜物了，就照舊擺在原來的位置，照舊放書。我家裡也有些舊書，可以填滿它的。」

「這樣嗎？……」

「客人來喝咖啡，可以取一本書來看，不是很好嗎？」

「看書的話，會坐很久喔，你不擔心影響你的生意？」

「沒關係啊，愛坐多久就坐多久。書看不完改天再來看，不然就帶回家去。」

「帶走了不用還嗎？」

「不還就不還，就像你說的，不斷會有人把看過的舊書讓出來，這個書櫃是不會空的。」

於是他放心地把書櫃留給新店主，最後一次離開這個店，這個他經營了十多年的舊書店 。年輕人目送他的背影在陽光下遠去，「記得回來喝我泡的咖啡啊！」

可是他再也沒有回來。三個月過去了，六個月、一年兩年也過去了，咖啡店的生意不算好，但也不壞，書櫃上的書果然很受歡迎，有人拿來看、有人把書帶走，也有人把其他的書加進來。書櫃更舊了，但仍然堅固結實，屹立不倒。在比較清閒的日子裡，年輕人會泡一杯咖啡，放在書櫃旁邊的桌子上，好像開二手書店的老闆就在那裡，邊看書，邊品嘗他的咖啡。（全文完）