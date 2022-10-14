阿普航空／圖

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為了激發尹彤的興致，景遠打聽到，郊區有家大型超市，猜想尹彤會喜歡。周末，他帶著全家出動，車到半路，輪胎不知輾到何物，「啪嗒」一聲，爆了。尹彤下車查看，那個做為分岔路用的白色障礙物，竟然有個尖角，活生生把車輪給扎破。

景遠從沒遇過這種事，鐵青著臉，忙著聯繫車廠。他下車對尹彤說：「新輪胎得從外地調貨，需一周時間。」

「那麼，這周就都無法開車了？」在洛杉磯 換個輪胎不就是一、兩天的事嗎？尹彤想不通，這兒的物資、人力怎麼如此緊缺呢？

景遠無精打采等拖車，尹彤叫輛計程車，帶孩子先回家。綠色林道，落葉飄灑，美則美矣，尹彤回憶起美國寬闊的高速公路，那個有著全球最長的公路起跑線，每年不斷維修，總是亮閃閃的大路，成了奢侈的享受。

前幾天，她看到報導，英國 政府鼓吹發展科技園區，但民眾並不領情，認為這是房產商吞沒綠地的計謀。沒錯，開發房地產就會順帶修路，但是，維繫鄉村文化，是英國雷打不動的信條。尹彤如果要移居到這裡，就要接納這樣的環境。她願意嗎？

尹彤準備晚飯，孩子先在沙發上翻跟斗，半小時後就開始捏黏土。兩人用模具刻出十多隻可愛的兔子造型，這些都是辦居住證時，順手在書店買的貨。尹彤還抓了幾本書、一桶畫筆，就當是給孩子慰藉用。臨時住房，除了家具，一切空蕩蕩，兒子、女兒兩人時不時問：我的救護車在哪裡？綠色雞蛋的那本書在哪兒？還在海上嗎？

輪胎修復後，景遠夫婦也開始看房。疫情期間，倫敦人偏愛待在鄉村遠程上班，紛紛到小城搶房。本來此地房源就少，現在變本加厲地難。緊俏時，看房者只有十五分鐘時間，便要決定是否簽約。

尹彤調查結果發現，總體而言，英國買賣房屋系統不如美國那樣網上透明化。英式民宅從十三世紀到二十一世紀的建築，風格迥異，令人眼花撩亂，迄今為止，她還沒看到喜歡的，價錢也適合的屋子。加州 那樣有兩套衛浴設備的老房子並不多見。

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清晨有些涼意，孩子們吃過早餐，拿著紙筆塗塗抹抹，纏著尹彤講故事。她連說三本書，口乾舌燥，起身，想洗幾個草莓和孩子們一塊兒吃。打開包裝，每個都像浸泡過水似的，軟爛且有些發霉，弄得她氣不打一處來。

正巧，初夏從洛杉磯來郵件了，問她：「安頓得如何？」

尹彤情緒緊繃到極點，抱怨：「小超市多，選擇少。美國貨品琳瑯滿目，論質量、價格，都比英國好多了。」。

「那怎麼辦？我給你寄東西？還是把整個美國超市搬去？」

尹彤笑了，初夏是辦公室的開心果，什麼苦情事到她這裡，就幻化成喜氣。

「哎呀！我這當主婦的，黔驢技窮了，只能有什麼買什麼！」

「加油，剛到新地方，總是不太適應，尤其不知道去哪兒貨比三家，別著急！」初夏安慰尹彤，「等你安頓下來，我去找你玩。古老的學院景色，多讓人嚮往啊！你答應帶我參觀的啊！」

「好的！」尹彤還沒告訴初夏，她倍感水土不服，更別說要在此地長期發展了。

初夏從小在單親家庭長大，中、韓混血，經濟條件有限，半工半讀完成社區大學的藝術設計課程。畢業後，在服裝廠工作，也在廣告公司兼職過，前陣子入職尹彤的這家洛杉磯畫廊，擔任銷售助理。她特別迷戀高尚、神祕的學院風，夢想有朝一日能夠親臨其境。

尹彤是她的上司，英國正統名校藝術史畢業，卻不張揚，衣著經常是大地色，偶爾搭配腰果花圖案的配飾。在初夏看來，低調卻有範兒，倏忽成了她的偶像。

尹彤的父母開明、寬容，惟獨母親當年嚮往留洋求學，未能如願，遂將希望注入女兒身上。為了這個期望，尹彤義無反顧，勤奮上進。讓她氣餒的是，畢業時慘遭市場不景氣，找了許久的工作，都沒適合的。幾乎快要懷疑起自身價值時，碰到了這家畫廊負責人，欣賞她留英背景和鑑賞力，才順利就業。她汲汲完善那通明發亮的專業化形象，永遠在工作中求得成就感。誰能想到，五年後，她竟然要離開洛杉磯，重啟流浪的歷程。（二）