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咖啡店的故事（一六）

潘宙

「這個書櫃……」他嘆口氣，「我正想問你，可不可以留在這裡？」

「留在這裡？」

「你要開的是什麼？咖啡店，對不對？」年輕人點點頭，他又說：「那麼這個櫃子你也許用得著，用來放一些杯盤或者咖啡粉、罐子什麼的。」

「嗯，」年輕人一手托著下巴，打量了櫃子半晌，「可以的。」

「我只是覺得……」他看著外面的陽光，「這櫃子陪了我幾十年，多半時間都是在陰暗的閣樓上，或者狹窄的房間裡，這裡又明亮、又乾爽，它若是有知，大概也不想跟我走吧。」

「幾十年了嗎，這只櫃子？」

「我外公給我做的。他是個木匠，手工很好。」

四歲那年，父親做生意失敗，欠了一大筆債，沒法償還，乾脆走路了，之後就再也沒回來過。母親帶著他回娘家，投靠外公和舅舅。他從小喜歡看書，不識字的外公特別為他釘了個櫃子來放書。到了兵役年齡，他就像許多不願去當兵的同齡青年一樣，躲在家裡的閣樓上，以閱讀來打發時間。

舅舅在大街上開了家電器行，日子本來過得不錯，但打完仗後沒幾年，還是被清算了。

「其實那時外國的貨都進不來，舅舅的店已經算是關掉了，可清算的運動一起來，他還是逃不過去。」他找了個木箱，當椅子坐下來。年輕人索性就坐在地上，聽他說那些陳年往事。

「你也知道那場清算運動嗎？」他猜測著年輕人的年齡，那時候他可能還沒出生吧。

「我沒有認識的親友被清算，但聽說過其他人的經歷。」

「舅舅的店鋪在樓下，我們住在樓上。舅舅一家六口加上我們母子、外公，全被趕出家門，除了幾件衣服，什麼都不許帶走，包括我的書櫃。」（一六）

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