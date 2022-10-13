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「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

羈絆（一三）

李東文

肥仔勝非常非常磨蹭，前年的那次旅遊，我與他住同一個標間，近距離見識了什麼叫做毫無時間觀念：每天走出房間，要別人再三催促。他佔用廁所的時間之長，簡直匪夷所思，有好幾次我被尿憋得想撞門進去打他一頓。而到了外面的景點，他動不動就消失不見了，大都是在某個小攤前流連。問他為什麼不接聽電話，他一臉無辜地反問：你有打過我電話嗎？

我批評他沒有集體觀念，總是因為雞毛蒜皮的原因惹別人火大終歸不好，他尚未反駁，喻志海跳出來說，肥仔勝之所以這樣，是因為打小沒能得到父親的教誨……我鄙視這種推卸責任的論調，不過我只是在心裡暗暗偷笑，沒有說什麼。

旅遊回來，我們幾個進入了蜜月期，關係比以往更加親密，經常因為些極小的事情相約晚餐。肥仔勝無一例外地遲到很久，令我大光其火，喻志海又拿他父親說事，扮演心理醫生。

我終於忍不住，說肥仔勝已經四十多歲，還把得失過錯推給他從未謀面的父親，何其可笑！按你這個說法，每一個連環殺手都是老爹培養出來的咯。

肥仔勝倒是明白自己種種不負責任的行為，跟他的死鬼父親毫無關係。喻志海卻黑了臉，接二連三找我的茬。肥仔勝看不慣他的偶像如此小家子氣，勸了幾句。

我說：肥仔勝你不要惹火燒身，他攻擊我不要緊，我不當回事。但你是他的粉，他說你一句，你能傷心老半天。

大家哈哈大笑，此事總算一帶而過。喻志海生氣是因為，我冒犯了他做為專家的權威。

後來我總算明白到，肥仔勝如此崇拜喻志海，是因為喻志海總替他的不靠譜，甚至失敗的人生找藉口、編造理由，在他面前扮演暖男大哥。（一三）

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