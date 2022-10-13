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被詛咒的妖精（四）

張舒涵

我拿出手機民宿老闆打電話，希望他派一輛新車來。拿出手機才發現，大山裡一點信號都沒有。大家一籌莫展，我看著老趙，這裡數他年紀最大，希望他能拿出什麼主意來。老趙一言不發，臉上露出超然物外的神色，盤腿在座位上打坐，一口口喝著二鍋頭禦寒。

雨越下越大，時間越來越晚，我知道沒人能指望，穿上雨衣準備下車求援。林婉看出我的意圖，用塑料袋把手機嚴嚴實實包好，塞在我的口袋裡，又找來繩子把雨衣的袖口和褲腳繫死，滿臉憐惜地看著我。

我打開車門，傾瀉而入的暴雨拍打在身上，渾身激靈打個冷顫。我鼓足勇氣下車，像個紙人一樣被風踉蹌著捲走，耳邊傳來林婉的驚叫聲，就好像進入了黑洞般，瞬間被捲入了一個沒有聽覺和視覺的混沌空間。

大雨鋪天蓋地，衣服被雨水澆透了，黏在身上極其難受。眼睛根本睜不開，雨水苦澀，澆在眼睛裡生疼。我只好摸著陡峭的山壁向上走。也不知道走了多久，發現一個山坳處能夠擋雨。我拿出手機給民宿老闆打電話，老闆的聲音時斷時續，像是從另外一個世界傳過來：

「聽──不──清啊！不──清啊！─清啊！」

我像是瀕臨淹死的人抓住最後一根稻草，聲嘶力竭地在風中喊叫。老闆的聲音又傳過來：「風──風，聽──不──清啊！」

天空突然劈過一道閃電，傳來轟隆隆的雷聲。短信，我的腦子裡突然電閃雷鳴一般，急忙開始編輯短信。手機傳來「嘟嘟」的聲音，屋漏偏逢連年雨，手機電量不足。我心急火燎地發短信。（四）

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