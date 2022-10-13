阿普航空／圖

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七月中旬，C城赤日炎炎，景遠一家四口從計程車下來，推著大大小小的行李箱，歪歪扭扭，步入公寓。熱浪來襲，每人臉上全是汗珠子。印象裡，英國 夏天總維持在攝氏二十三度，涼爽宜人，怎麼現在變得這麼難以忍受？

電梯停在五樓，門一開，梯間響起提示語：Mind the gap！景遠對孩子們說：「右轉，走到底，角落的那戶。」

二房一廳一衛浴，尹彤翻遍所有設施，發現竟然沒有空調，只能把窗全部打開。客廳有台電風扇，扇脖嘎吱嘎吱響，快斷，還沒全壞。她按下強檔鈕，讓扇面轉起來，風呼哧呼哧吹來，勉強解解熱。

由於新冠肺炎 變種病毒惡化，從美國來的旅客，都要自主隔離十天。這期間，簡直悶壞孩子們，兒子想念他的三輪車、故事書、黏土套具。尹彤也沒辦法，她真後悔沒把孩子的玩具帶在身邊，以便輕鬆度過這段暑假空檔。海運的玩具也不知何時能到，倉皇失措，她懷念起穩定生活的那些年。

景遠忙著處理公務，插空解決自家的交通問題。不曾想，如今買輛德國製的車，全英只有兩個地方有現貨，還不提供運送。最終，只能看著車行提供的照片，網上訂購。貨到，他親自將車取回，來回耗費五小時。

過了幾天，全家驅車前去辦理居住登記。農田坡道，路況欠佳，這輛窄小的休旅車，在顛簸中噗嘟行駛，幾次轉彎，動靜太大，女兒和兒子把剛吃完的早餐，接二連三吐了出來，後座頓時一片狼藉。尹彤忙著安撫孩子，免得影響興致，馬不停蹄擦拭座椅。無奈，嗆鼻氣味短時間難已散掉，弄得大家再度戴上口罩。

晨間的小鎮商街，僅有這家連鎖書店，人來人往。內設的郵局，承辦各種證件、護照業務。尹彤帶著孩子們排隊，靜默中瞄到櫃檯上放著操辦喪事的小冊子，價錢從五十到一百五十英鎊不等。她心頭「咯登」一下，估計近期因新冠肺炎過世的人不少，家屬也只能從簡處理。她嘆口氣，雖然舟車勞頓，全家平安也算是件值得高興的事。

從郵局出來後，瞬間大雨凌厲，劈里啪啦打濕腿肚。尹彤和景遠急忙打開傘，孩子們卻跑到傘外，小手捧著雨滴，淘氣地濺踩水花，歡呼雀躍。

加州 長年乾爽，雨季只有一兩個月。好久沒撐傘的尹彤，想起從前最喜歡的一把油紙傘，上頭題的詩：「少年聽雨歌樓上，紅燭昏羅帳。壯年聽雨客舟中，江闊雲低，斷雁叫西風……」雨在不知愁的青春歲月裡，既詩情又浪漫。近中年的她，從美國搬到英國，恍惚中，她告訴自己，這不是歸故里，而是再度遷移。辭掉原來的工作就像失群孤雁，望著茫茫江風，無所適從。

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八月上旬，全家去孩子的學校報到。新上任的祕書，約莫三十歲，身穿杏色小碎花連衣裙，米色的毛衣外套，笑容可掬，不遺餘力地介紹環境與建築，包括可以變換成餐廳的禮堂和自由拿取書籍的小型圖書館。

穿過教室，後院有個原始小森林，滿眼青翠的綠植。角落裡放著五顏六色的雨靴，供孩子們雨天遊戲時穿著。尹彤想，這點，孩子們肯定喜歡。不常見的是，前院操場盡是繩索攀爬區，一切顯得自然而無修飾。讓她最擔心的是，門外就是一條走車特多的主要幹道。

「孩子在這裡玩，安全嗎？」尹彤問，祕書笑答：沒問題。尹彤記得視訊會議上，院長說過有各種才藝班。她問祕書，不知何時登記？有哪些選擇？

祕書疑惑地說：「那是針對更高年級學生所設，低年級生沒有這些活動！」

這下子，尹彤矇了，難道是她誤解了？這所私校申請不易，她不知是否應該介意此事。景遠聽了也感到意外，但他認為正課重要，課後才藝輔導，以後再說也不遲。他相信，是金子，在那兒都會發光，對此，他總是樂觀的。

尹彤可不這麼想，自從有了孩子，她考慮的角度不同了。沒有找對地方培育孩子，哪來的金子？她不是虎媽，只是想給孩子一塊適合成長的園地，否則自己白白放棄工作，異地從頭開始，是不是有些不值得呢？如果學校欠缺這些安排，人生地不熟，要她從何找起？為此，她悶悶不樂好些天。（一）