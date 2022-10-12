我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海外華文媒體報導獎 世界日報獲3大獎

防隕石撞地球 NASA成功「撞歪」小行星 人類創舉

咖啡店的故事（一五）

潘宙

「我給你看看，」他說，「說不定還能修好。」

其實這時的他已經很久沒修理電器了，看見這部收音機卻又技癢起來。花了兩個晚上，他終於把收音機修好。聽到幾十年前的收音機用現代的詞語講述熱門的話題，彷彿時空整個錯置了。他想到的卻是小時候常常聽到從收音機傳出來的一首歌，是每期國家獎券開彩前必播的宣傳歌曲，調子輕快，鼓勵老百姓多買幾張獎券，中了獎就可以買房子、買車，享用不盡的富貴榮華……

那年他念中學，忽然對電器發生了濃厚的興趣，正趁暑假期間，跟一個長輩學習修理家電。他來到這家小五金店，買了幾把小鉗子和焊接用的松香，出來時看見她被媽媽抱著站在門外，滿可愛的兩三歲小女孩，正朝他做鬼臉。他笑笑，也回了她個鬼臉。那時店裡的收音機就是播放著那首輕快的歌曲，每周一次的國家獎券，馬上要開彩了。

那是他們人生軌跡的第一次交會。

6 書櫃

店裡空蕩蕩的，原本堆滿每個角落，幾乎填滿每一寸地板的書籍都已打包送走，連一個個書架子也讓人搬走了，只剩下靠門邊的一個書櫃。

書櫃不大，只有他下巴那麼高，約一米寬，分成四層。此刻還有十幾二十本書排列在那裡，像圍城中的士兵，儘管大勢已去、敗局已定，但仍然堅持留守到最後。

玻璃門開了，一個年輕人進來，是接手經營這個店面的。以後這個店就是他的了。

「東西都搬走了？」年輕人看看四周，明知故問。

「都搬走了。」

「那麼多書，你是怎麼處理的呢？該不會……」

「當廢紙賣掉？當然不是，有其他二手書店買去了。」

「那就好。」年輕人說，「還有這個書櫃，你也要帶走嗎？」（一五）

書店

上一則

NFT、實體只能留1種 英鬼才藝術家燒毀逾千萬美元畫作

下一則

幸福的味道

延伸閱讀

考公職… 年輕人拒內卷 踏上不歸路

考公職… 年輕人拒內卷 踏上不歸路
新聞眼／民進黨抗中牌在地方選舉失靈 青年怨氣反撲

新聞眼／民進黨抗中牌在地方選舉失靈 青年怨氣反撲
灣區出現彩虹芬太尼 顏色鮮豔像糖果 恐令孩童與年輕人上癮

灣區出現彩虹芬太尼 顏色鮮豔像糖果 恐令孩童與年輕人上癮
電力吸血鬼…這些電器「吃掉」你家電費近四分之一

電力吸血鬼…這些電器「吃掉」你家電費近四分之一

熱門新聞

郭強生（右一）大學畢業留影。（郭強生．圖片提供）

用青春換一場相逢（上）

2022-10-06 02:02
本土公司董事長林森（左）、總經理林益民（右）父子檔。(記者宋健生／攝影)

父子打江山 開發超精細齒輪 打進美系電動車鏈

2022-09-29 07:00
常玉自傳式畫作「紅底瓶枝」以8669萬港幣的成交價拍出。（圖：蘇富比提供）

不輸裸女畫 常玉自傳式花卉作「紅底瓶枝」拍出千萬美元

2022-10-09 00:11

回首終身大事

2022-10-07 02:00
日本藝術家草間彌生創作的大型裝置藝術「南瓜」經過重製加厚加重並強化抗風雨能力後，4日在日本瀨戶內海的直島上正式對外亮相。（共同社）

草間彌生南瓜直島重新亮相 外觀不變、強化抗風雨能力

2022-10-04 14:20
500盤評審：蔣勳。(李政龍攝影)

美學大師蔣勳：台灣之美就在於人情味

2022-10-08 07:00

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神
英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖

英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖