咖啡店的故事（一五）

「我給你看看，」他說，「說不定還能修好。」

其實這時的他已經很久沒修理電器了，看見這部收音機卻又技癢起來。花了兩個晚上，他終於把收音機修好。聽到幾十年前的收音機用現代的詞語講述熱門的話題，彷彿時空整個錯置了。他想到的卻是小時候常常聽到從收音機傳出來的一首歌，是每期國家獎券開彩前必播的宣傳歌曲，調子輕快，鼓勵老百姓多買幾張獎券，中了獎就可以買房子、買車，享用不盡的富貴榮華……

那年他念中學，忽然對電器發生了濃厚的興趣，正趁暑假期間，跟一個長輩學習修理家電。他來到這家小五金店，買了幾把小鉗子和焊接用的松香，出來時看見她被媽媽抱著站在門外，滿可愛的兩三歲小女孩，正朝他做鬼臉。他笑笑，也回了她個鬼臉。那時店裡的收音機就是播放著那首輕快的歌曲，每周一次的國家獎券，馬上要開彩了。

那是他們人生軌跡的第一次交會。

6 書櫃

店裡空蕩蕩的，原本堆滿每個角落，幾乎填滿每一寸地板的書籍都已打包送走，連一個個書架子也讓人搬走了，只剩下靠門邊的一個書櫃。

書櫃不大，只有他下巴那麼高，約一米寬，分成四層。此刻還有十幾二十本書排列在那裡，像圍城中的士兵，儘管大勢已去、敗局已定，但仍然堅持留守到最後。

玻璃門開了，一個年輕人進來，是接手經營這個店面的。以後這個店就是他的了。

「東西都搬走了？」年輕人看看四周，明知故問。

「都搬走了。」

「那麼多書，你是怎麼處理的呢？該不會……」

「當廢紙賣掉？當然不是，有其他二手書店 買去了。」

「那就好。」年輕人說，「還有這個書櫃，你也要帶走嗎？」（一五）