肥仔勝追悔莫及，央求前妻重婚，未果。東拼西湊，哄騙老母親拿出棺材本，又去向四個姊姊化緣，好不容易湊夠錢，在老家的縣城買下一個套間，登記在前妻名下，做為重婚禮物。未曾想，前妻拿了房子，卻不肯重婚，還不知從哪找來個男人同居。肥仔勝前去騷擾，她指使男人大打出手。

我與肥仔勝並肩走在南華寺的千年古樹下，他冷不丁問我，他該何去何從。我心裡想，婚都離了，還能何去何從？以後一個人在廣東好好做事，給女兒們多賺點贍養費唄。但這話我不忍直說，拍拍他的肩膀，問他有沒有換位思考過──如果你是你的前妻，你會怎樣做？

當時是下午，天空烏雲密布，飄著極細、極細的雨粉，我們正在南華寺裡面往外走。上次我來這裡時天色晴朗，佛像寶相莊嚴，寺外太陽炙熱，寺內因為樹木繁茂、青苔處處，陰涼宜人。

可惜天公不作美，我們遇上了壞天氣，空氣凝滯，無論是寺內還是寺外，整體上來說陰陰森森，令人無法不生出慌亂與壓抑。這樣的天氣給人的感覺是，危險，或者危機潛伏在你身邊的某一個地方，令人不安。當然了，出門在外，天氣是個變數，自然規則之一，非人力所能左右。

走出南華寺的大門，肥仔勝回頭仰望，讓我幫他拍照留念。我站在台階下面，抬頭透過鏡頭看去，他肥碩的身體如同水桶一般，頭大如籃球，像個節日的玩偶。

剛才他長時間跪在佛祖前面不肯起來，我不知道他是在向佛祖懺悔，還是祈禱，又抑或只是迷茫無助。現在他依然抬頭望著寺院的方向，我喊他沒反應，只好過去拍拍他的肩膀，提醒他該走了，海哥他們已經在停車場等著我們。（一二）