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曲奇（全文完）

凌嵐

「1942年，全家被轉送到波蘭奧斯維辛集中營。父母和弟弟在到達後不久殞命，她們姊妹在集中營中，靠做苦力活了下來。她右手的四根手指在操作機床時被切斷而殘廢。1946年姊妹兩人隨猶太難民來到紐約定居……與約翰‧舍費爾德結婚後，她定居於皇后區的積臣高地，育有一女。姊姊於1998年去世……」

遺照裡的舍費爾德太太顯得很年輕，頭髮梳得整整齊齊，薄薄的嘴唇上抹著口紅，穿著帶白色蕾絲領的深色羊絨衫。她還是坐在那把專用的太師椅上。纖細的左手支頤，右臂優雅地端在胸口，右手纏著那塊梅很熟悉的手絹。小小的下巴尖尖的，微微側臉，平靜地望著鏡頭外的梅。

客廳裡的擺設多麼熟悉──沙發邊的小茶几、茶几上的銅檯燈、燈下銀相框裡的照片，沙發後有一架立式鋼琴……照片的背景露出廚房的一角，上了鎖的櫥櫃、小餐桌，好像隨時等梅回去。

「曲奇。」梅忍不住叫了一聲，照片裡的那個人彷彿衝著畫外眨了眨眼。那個表情梅很熟悉，好奇又警覺。

在舍費爾德太太家過的六個月，是梅移民到美國以後最艱難的一段時間。隨著香江貿易公司臨時工的結束，她不得不四處打工，最後在新澤西的一家華人科技公司找到工作。為了減少通勤，她離開皇后區搬到了澤西城，以後再也沒有回去過。

晚上回到跟男友合住的公寓，梅拿出那張報紙，讀了一遍又一遍。「曲奇」是梅在美國交的第一個朋友，一百零四歲，這個古老而倔強的女人終於獨自離開這個叫新大陸的地方，再也不回來了。現在，梅來到這裡，開始人生的下一程。（全文完）

皇后區 新澤西 華人

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