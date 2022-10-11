王幼嘉／圖

蔣伯舟不明所以，問：「用得著三個人嗎？學院師資這麼緊張，一男一女不就行了！」

院長不好直說是想打發走老趙，指著名單說：「你看不出來這裡面的問題？」

蔣伯舟仔細看看名單，搖頭。

院長冷笑一聲說：「青年單身男女，世外桃源仙境。這兩人可都沒對象呢！讓他們單獨出去，是創造環境讓他們帶著工資談戀愛？我這個人不是老封建，但是同事之間，關係還是盡量單純的好！」

蔣伯舟恍然大悟，頻頻點頭。院長指著老趙笑道：「把這個沒趣的人放進去，再好的仙境、再浪漫的氣氛，也能給他破壞光了！」

老趙明顯是討厭帶學生寫生的，當知道這個任務後，老趙捲著袖子，和領導大吵了一架，氣咻咻地收拾東西跟我們一起走。車上老趙耷拉著臉一言不發，窗外的景色不斷變化，慢慢呈現出南方獨有的青山綠水。老趙還是死氣沉沉的一張臉。火車駛進一個山洞，周圍瞬間變得漆黑一片。老趙突然在黑暗中悶悶地問我：

「你知道李思民老師嗎？」

我說知道。老趙哼了一聲說：「死了！」

我吃一驚，問：「怎麼死的？」

老趙說：「帶學生出去寫生，有學生掉進水裡。。他去救學生，結果忘了自己不會游泳 。」

我搖頭嘆息，這個老師剛結婚沒多久，正是人生最美好的時刻。

老趙沉默了一會兒，又對我說：「你知道肖琴老師嗎？」

我說知道，老趙哼了一聲說：「也死了！」

我驚訝地問：「帶寫生課時候死的？」

老趙點點頭：「在山區寫生，學生想體會『黑雲翻墨未遮山』的意境，結果下了大雨路滑，三個人都掉進懸崖裡，連個囫圇屍首都沒找到。火葬時只好燒了一件衣服。」

我毛骨悚然。火車猛的一聲鳴叫，駛出了山洞。我看到老趙如同老僧入定般，眼觀鼻、鼻觀口、口觀心，雙目暗垂，盤坐在座位上。還來不及看清楚，火車又進了山洞。耳邊傳來「匡噹匡噹」的火車聲，世界一片黑暗，老趙沉悶的聲音又傳來：「你知道學院領導怎麼評價這兩個人的嗎？」

我湊近他低聲問：「烈士？師德標兵？」

老趙呵呵冷笑說：「實話告訴你，學院領導說，幸虧死的是老師，學生可千萬別出事啊！」

伴隨著嘆息聲，火車又一次鑽出山洞，光明瞬間回到人間。老趙盤腿而坐，沉默不語，一動不動的身上光影斑駁滑動，就好像時間不停在他身上穿梭流轉一般。

我看著老趙苦瓜一般的臉龐，突然覺得人不可貌相，這個人二十年不如意，或許積攢了些人生的閱歷。苦難應該比甜蜜，更能讓人領略人生的真諦，或許老趙真是個深藏不露的智者呢！

老趙的烏鴉嘴果然名不虛傳，這次寫生課很不太平。出站後，杭州正在下著暴雨 。領著幾十個學生苦苦等待了四個小時，我們才坐上了民宿 老闆派來的大巴車。大巴車司機滿面黑色，不斷抱怨這惡劣的天氣。雷聲滾滾，大雨傾盆，大巴足足開了三個小時，這才進入安徽境內，跌跌撞撞地在直聳入雲的山路上盤旋上升。林婉被澆得全身濕透，穿著濕衣服，蜷縮在椅子上瑟瑟發抖。

我求司機開一會兒暖風，司機惡狠狠地說：「格老子的，空調壞了！」

沒有辦法，我只好脫下外衣讓林婉穿上。老趙在旁邊冷眼旁觀我們倆，從兜裡拿出一瓶二鍋頭，擰開瓶蓋自顧自喝了起來。林婉盯著窗外，渾身上下不住哆嗦著。

突然林婉睜大眼睛對我喊：「那是什麼？」

我透過車窗看過去，看到了讓人毛骨悚然的一幕。我們左側的後車輪，已經隨著車輛的顛簸，搖搖晃晃地出來了，帶著一節長長的軸承，歪歪斜斜地跟著其他車輪不規則地轉動著。

山路狹窄，歪斜的車輪幾乎是在懸空行駛，旁邊就是深淵萬丈、白霧繚繞的懸崖峭壁。我渾身都是雞皮疙瘩，大聲喊：「停車！」

司機也是嚇得魂不附體，攔了一輛三輪車，扔下車罵罵咧咧地走了，幾十個人被扔在半路上。（三）