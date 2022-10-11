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飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

曲奇（五）

凌嵐

太不吉利了！外婆才七十出頭啊！只比凱倫大幾歲。她起身藉著窗外透進來的光，摸到書桌前，擰開檯燈，打開電腦。梅想再次撥打網路電話，跟家裡通話。網路電話雖然不穩定，但是免費，隨時都可以在電腦上用。

電話響了好久，都沒有人接。不奇怪，國內家裡這會兒正是上午，出門買菜、早上遛彎逛店的時間。要不就是在廚房裡忙，準備給老外婆送營養湯……想到家裡，紐約的一切現實開始退得遠遠的。直到街上一輛警車急馳而過，打斷她的浮想聯翩。

梅懷著脆弱的希望，又試著撥打了一次。那一聲一聲的電話鈴在海底光纖電纜的音頻雜音中進行著，每響一次都是一次到達的努力。鈴聲的那一頭，隨時都會有熟悉的聲音說：啊，小梅你好啊！記憶中那些熟悉的聲音和氣味是這樣的實在，梅聽著一聲聲的鈴聲，心裡的急和憂和怕安靜下去。如果沒有消息，說明外婆應無恙──她這麼自我安慰，抹了抹濕潤的眼角，闔上電腦，去睡覺，明天還要上班呢。

讀到房東老太太訃告的時候，是梅待在美國的第五年。她白天上班，晚上在城市大學讀兼職的MBA。期末考試那一星期，她專門請了假，到大學的圖書館複習功課。坐在近旁的同學讀完當天的《紐約時報》，丟下就離開了。報紙攤開著，梅掃了一眼，那頁正好是都市欄目──「朱蒂斯‧路德‧舍費爾德日前在睡夢中去世，享年一百零四歲。她是本市僅存極少數第二次世界大戰猶太倖存者之一。娘家姓伯德斯汀，1908年出生於波蘭華沙，幼年時舉家遷居德國萊比錫城。1939年她與父母、姊姊以及年幼的弟弟被逮捕，押送到德國布欽瓦德集中營。」（五）

德國 紐約時報 猶太

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