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咖啡店的故事（一三）

潘宙

那兩個箱子的手稿，全部都在這本書裡面嗎？還是另有第二冊、第三冊？……她腦子裡滿是問題，卻沒有任何解答。

那個網站呢？她忽然想起，剛才他找到的那個網站，有提到這本書，可惜她沒看到網站的名字。剛才他是用書的封面搜索的，這個她也沒有，唯一的方法是用書名搜一下。那個網站知道這本書的存在，說不定也有其他的資訊，或許能聯絡上印書的人……

應該有辦法打聽出來的吧，她想。

5 軌跡

他們素不相識，彼此也沒有說過一句話，因此都不知道：幾十年來，他們的人生軌跡曾經有過幾次悄悄的交會。

軌跡的第二次交會，是那個難忘的歷史時刻。九歲的她站在店門後，把門打開一點點，從門縫中看出去，街上滿滿是人群。一連持續了幾天幾夜的槍砲聲終於沉寂了，人們湧到街上。年紀較大的人多半是一臉茫然，彷彿不知如何是好，年輕的人則顯得興高采烈，手中揮舞著不知從哪裡拿到的一面面小旗子。旗子下半藍色、上半紅色，正中央有一顆金色的五角星。他在那群揮舞旗子的年輕人之中，因為長年逃避兵役躲在家裡，膚色顯得蒼白。

她看得出神，忐忑不安的爸爸卻走過來把門關上：「小心點，外面還有人在開槍。」

第三次，在她爸爸的店裡， 他沒遇見她，也沒遇見她家裡其他人，他們一家已經被卡車送走了。他是青年突擊隊員，來清點店裡的貨物。和所有隊員一樣，他精神抖擻、鬥志高昂，知道自己正在執行一項神聖的任務、正在參與一場影響深遠的戰役。雖然沒有槍林彈雨，這場戰役的重要性並不亞於剛剛結束的那場大戰。（一三）

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