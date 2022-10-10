他父親在他還未出世便去世了。縱使沒有父親，他也集萬千寵愛於一身，但凡家裡有口好吃的，都歸他──據他自己說，因為吃了太多肥豬肉，他小時候很胖，成年以後，依然偏好肥豬肉，愈發的肥胖 。

肥仔勝生在廣西一個沒有工業，也沒啥商業活動的地區，身高一米六，文化不高，長相欠佳。之所以能娶得到老婆，是因為他四個已經出嫁的姊姊，湊錢給他建了間大屋──相親騙來的老婆，採用速戰速決戰術，騙進家門再說。第三個女兒出生以後，為了讓家人能過上溫飽的生活，他來到廣東打工……

喻志海鼓勵他從工廠跳出來做生意，他就跳出來了。賣衣服，虧本後又開了個小檔口賣奶粉和紅酒──錢倒是能掙一點，只是都讓他喝掉啦──他自控能力差，一邊賣酒、一邊喝，每天喝，從貴的喝起……他約束不住自己，縱使一次又一次地被喻志海臭罵，也無濟於事，只好低價轉讓了檔口，重新做回石材的老本行。

他遇見喻志海之前是替老闆加工石材，在喻志海的鼓勵之下，回去原公司，說服老闆讓他做銷售。

喻志海十五歲初中畢業出來闖蕩江湖，做過流水線工人，在大排檔做過服務員，砍伐過大樹、倒騰過買賣，在電腦普及之前，學會了組裝電腦，憑著過硬的電腦硬體技術，被招聘進事業單位。閱人無數，知道話癆一樣的肥仔勝適合幹銷售。銷售，是窮人致富的捷徑，前提是，你得適合幹銷售。

此後肥仔勝財運不錯，讓老婆、孩子在老家過上了幸福的生活，買下一輛中檔汽車 ，時不時開著汽車衣錦還鄉。

古語說得好啊，飽暖思淫慾，有錢了的肥仔勝管不住下半身，與一歡場女子打得火熱。情到濃時，讓人家替他生個兒子。（一○）