我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

被詛咒的妖精（一）

張舒涵
王幼嘉／圖
王幼嘉／圖

林婉是一個妖精。

林婉是一個美麗的妖精。

林婉是一個被詛咒的美麗妖精。

林婉兩隻眼睛長長的、彎彎的，裡面始終有一汪秋水在流動。所有和她對視的人，都能感受到那汪秋水裡的心波蕩漾，不由得心為之動。

林婉的「妖精」稱號是老趙無意中起的，雖然不是好意，但卻非常貼切。老趙叫趙守志，他是基礎部老師，身材瘦削，喜歡穿長袍，一臉悲憤愁苦之相。他酷愛喝茶，在辦公室買了把太師椅，平日裡就端坐其上，凝神聚氣燒水，似乎想把前半生的愁苦都融化在這沸水之中。老趙喜歡很迅速地把電磁爐火苗調得忽高忽低，他解釋說這是道家的正宗心法，只有以文武之火煆燒，才能把水至柔、循禮、不爭的精華之處提煉出來。

水燒好後，老趙微瞇雙眼，口中默念《道德經》，平心靜氣後長長哀嘆一聲，然後開始泡茶。泡茶最關鍵的就是心境，只有藉助經書超然物外，做到泰山崩於面前而不變色，才能泡好這小小的一杯茶水。

老趙喜歡喝苦茶，深深地吸一口茶水，像是品酒般「嘖」的一聲，再直直灌進肚子裡。苦澀的茶水讓老趙整張皺巴巴的臉都縮在一起，像個乾涸脫水的核桃，沒有半點世外高人的神色。據說老趙年輕的時候也曾帥氣過，因為氣盛得罪了領導，二十年來過得諸事不如意。妻子也失去信心遠渡重洋，只留下一個九歲的兒子和他相依為命。

二十年的坎坷生活，把曾經意氣風發的少年活活逼成了氣量狹小的老憤青。老趙誰都看不慣，逮誰罵誰。只有說到茶的時候，老趙才收起嘲諷怒罵，一臉的莊嚴肅穆之色。

那日老趙燒開了水，神聖地捧起茶壺，無意間將刻有「惠逸公」落款的壺底展示給我們。在一片讚揚聲中，老趙氣定神閒，悠悠然把開水澆下。這時林婉從門外經過，一身青花瓷旗袍，咯咯嬌笑如鶯啼婉轉，高跟鞋在大理石地面上留下一串扣人心弦的腳步聲。

老趙聽著高跟鞋的節奏韻律，半張著口，想像著林婉風擺楊柳般搖曳多姿的身材，一下子把滾沸的開水澆在手上。「哎呀」一聲慘叫，老趙在辦公室裡直直地蹦起來，半隻胳膊頓時是又紅又腫。

這是老趙第一次看到林婉。他抱著燙傷的胳膊連連默念《道德經》，訕訕地對周圍取笑他的人說，林婉這種女人，就是狐狸精變的。往好裡說，這是尤物；往壞裡說，這是禍水。男人不能沾，沾上就要走霉運。

從此，「妖精」的稱號不脛而走，伴隨了林婉在這座城市全部的生涯。林婉在無意之間，擁有了一個幾乎是一語成讖的綽號。

林婉和我同一年入職。那年夏天的氣溫創下城市有史以來的最高紀錄。太陽懸掛在半空，熱浪一浪接著一浪，像是在傾倒著無窮無盡的岩漿。柏油馬路全被曬化，地上隨時隨地都能著起火來。

酷暑難耐，林婉卻一個人孤零零站在樓下，守著她那如山般的行李，望眼欲穿地盯著遠方。烈日當空，林婉衣衫很快全部濕透，呼吸越來越急促。可是直到太陽西斜，盼望中的人還是沒有出現。

酷熱加上失望，林婉蹲在地上，開始小聲啜泣起來。晶瑩的淚水劃過大理石般的臉龐，不由得讓人心生憐憫。林婉就站在我的窗外。我吹著空調看著她哭，心中很不忍，就主動走出去幫忙。

林婉對我很警惕，這似乎是所有漂亮女人的通病，總認為男人幫忙是對她們有什麼不良企圖。我打開錢包，拿出裡面所有的錢，露出女朋友的照片給她看。林婉這才換去懷疑的眼神，一臉感激地看著我。

女人的東西不好搬，到處都是堆砌得好像藝術品一樣的瓶瓶罐罐，這個不能碰、那個不能動。這一搬就搬到了滿空繁星，我累得腿腳痠麻，不住後悔自己同情心氾濫。本以為這一堆行李已經是女人的極限，沒想到在接下來的一周時間內，每天都有這樣的一堆包裹寄過來，林婉只好繼續到宿舍裡來找我幫忙。（一）

核桃 熱浪

上一則

雲門前進史丹福 「十三聲」展現台灣擺攤與宮廟文化

下一則

兩位女醫師合寫長篇小說《病株#8》

延伸閱讀

「瘦好看、胖好使」 張翰新劇爛台詞網怒轟

「瘦好看、胖好使」 張翰新劇爛台詞網怒轟
法拉盛的紅玫瑰（一一）

法拉盛的紅玫瑰（一一）
媽媽趕海打蠣黃

媽媽趕海打蠣黃
「女人萬年流血不死」張翰新劇侮辱月經 網轟：快下架

「女人萬年流血不死」張翰新劇侮辱月經 網轟：快下架

熱門新聞

本土公司董事長林森（左）、總經理林益民（右）父子檔。(記者宋健生／攝影)

父子打江山 開發超精細齒輪 打進美系電動車鏈

2022-09-29 07:00

相信算命嗎？

2022-10-02 02:02
故宮院長吳密察表示，故宮69萬件藏品中，60萬件是檔案與書籍，符合狹義定義的藝術品是9萬件。（記者陳宛茜／攝影）

送美、日？台北故宮院長談「9萬件國寶」遷移新聞之謎

2022-10-03 01:17
日本暢銷小說「在咖啡冷掉之前」作者川口俊和（前）到高雄市總圖演講。（高雄市立圖書館提供/中央社）

曾落魄到1日花2元過活 他44歲寫小說成百萬暢銷作家

2022-10-02 15:12
郭強生（右一）大學畢業留影。（郭強生．圖片提供）

用青春換一場相逢（上）

2022-10-06 02:02
粉色山茱萸。（本報系資料照片）

奢侈的日常（上）

2022-10-02 02:02

超人氣

更多 >
成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」
北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區
FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊
曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職