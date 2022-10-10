王幼嘉／圖

林婉是一個妖精。

林婉是一個美麗的妖精。

林婉是一個被詛咒的美麗妖精。

林婉兩隻眼睛長長的、彎彎的，裡面始終有一汪秋水在流動。所有和她對視的人，都能感受到那汪秋水裡的心波蕩漾，不由得心為之動。

林婉的「妖精」稱號是老趙無意中起的，雖然不是好意，但卻非常貼切。老趙叫趙守志，他是基礎部老師，身材瘦削，喜歡穿長袍，一臉悲憤愁苦之相。他酷愛喝茶，在辦公室買了把太師椅，平日裡就端坐其上，凝神聚氣燒水，似乎想把前半生的愁苦都融化在這沸水之中。老趙喜歡很迅速地把電磁爐火苗調得忽高忽低，他解釋說這是道家的正宗心法，只有以文武之火煆燒，才能把水至柔、循禮、不爭的精華之處提煉出來。

水燒好後，老趙微瞇雙眼，口中默念《道德經》，平心靜氣後長長哀嘆一聲，然後開始泡茶。泡茶最關鍵的就是心境，只有藉助經書超然物外，做到泰山崩於面前而不變色，才能泡好這小小的一杯茶水。

老趙喜歡喝苦茶，深深地吸一口茶水，像是品酒般「嘖」的一聲，再直直灌進肚子裡。苦澀的茶水讓老趙整張皺巴巴的臉都縮在一起，像個乾涸脫水的核桃 ，沒有半點世外高人的神色。據說老趙年輕的時候也曾帥氣過，因為氣盛得罪了領導，二十年來過得諸事不如意。妻子也失去信心遠渡重洋，只留下一個九歲的兒子和他相依為命。

二十年的坎坷生活，把曾經意氣風發的少年活活逼成了氣量狹小的老憤青。老趙誰都看不慣，逮誰罵誰。只有說到茶的時候，老趙才收起嘲諷怒罵，一臉的莊嚴肅穆之色。

那日老趙燒開了水，神聖地捧起茶壺，無意間將刻有「惠逸公」落款的壺底展示給我們。在一片讚揚聲中，老趙氣定神閒，悠悠然把開水澆下。這時林婉從門外經過，一身青花瓷旗袍，咯咯嬌笑如鶯啼婉轉，高跟鞋在大理石地面上留下一串扣人心弦的腳步聲。

老趙聽著高跟鞋的節奏韻律，半張著口，想像著林婉風擺楊柳般搖曳多姿的身材，一下子把滾沸的開水澆在手上。「哎呀」一聲慘叫，老趙在辦公室裡直直地蹦起來，半隻胳膊頓時是又紅又腫。

這是老趙第一次看到林婉。他抱著燙傷的胳膊連連默念《道德經》，訕訕地對周圍取笑他的人說，林婉這種女人，就是狐狸精變的。往好裡說，這是尤物；往壞裡說，這是禍水。男人不能沾，沾上就要走霉運。

從此，「妖精」的稱號不脛而走，伴隨了林婉在這座城市全部的生涯。林婉在無意之間，擁有了一個幾乎是一語成讖的綽號。

林婉和我同一年入職。那年夏天的氣溫創下城市有史以來的最高紀錄。太陽懸掛在半空，熱浪 一浪接著一浪，像是在傾倒著無窮無盡的岩漿。柏油馬路全被曬化，地上隨時隨地都能著起火來。

酷暑難耐，林婉卻一個人孤零零站在樓下，守著她那如山般的行李，望眼欲穿地盯著遠方。烈日當空，林婉衣衫很快全部濕透，呼吸越來越急促。可是直到太陽西斜，盼望中的人還是沒有出現。

酷熱加上失望，林婉蹲在地上，開始小聲啜泣起來。晶瑩的淚水劃過大理石般的臉龐，不由得讓人心生憐憫。林婉就站在我的窗外。我吹著空調看著她哭，心中很不忍，就主動走出去幫忙。

林婉對我很警惕，這似乎是所有漂亮女人的通病，總認為男人幫忙是對她們有什麼不良企圖。我打開錢包，拿出裡面所有的錢，露出女朋友的照片給她看。林婉這才換去懷疑的眼神，一臉感激地看著我。

女人的東西不好搬，到處都是堆砌得好像藝術品一樣的瓶瓶罐罐，這個不能碰、那個不能動。這一搬就搬到了滿空繁星，我累得腿腳痠麻，不住後悔自己同情心氾濫。本以為這一堆行李已經是女人的極限，沒想到在接下來的一周時間內，每天都有這樣的一堆包裹寄過來，林婉只好繼續到宿舍裡來找我幫忙。（一）