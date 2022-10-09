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咖啡店的故事（一二）

潘宙

那本書她只看了不到兩篇，但已明白為什麼主任對作者有這樣高的評價，老五的文筆是真的好。她看的那兩篇都是以船民潮為背景，是她出生之前的事，是她想多了解一些的歷史事件，但「上面」告訴他們，那是禁忌、是不可碰觸的話題。她不明白，既然都已經是幾十年前的事了，拿出來說兩句，又有什麼關係呢？那些「上面」的人，到底是害怕什麼？

她的老上司，報社的資深主任，以前每次講起老五，總是提到他那段時間寫的一批小說手稿。主任自己也沒見過，是聽作者本人說的，「聽說稿子足足裝滿兩個箱子呢」，她只能想像那兩個傳奇般的箱子，封存著一個時代、一段動盪不安的日子，一個被當今主流漠視、忽略，甚至假裝沒發生過的往昔。剛剛發現的那本書，從內容來看，很可能就是那一批小說稿。她相信那本書中有她渴望知道的一切，可惜老主任染上新冠肺炎不治，沒有機會看到舊日文友的小說稿了。

就算老主任還在世又怎麼樣？好不容易發現的出土文稿，被這樣一個文化官僚拿走了。

她想向咖啡店老闆多打聽一些那本書的來歷，但他剛才這麼一攪和，就是老闆知情，也不可能向她透露什麼了。還可能以為她也是文化官僚，以另一種方式來查探反動分子的資料。

那本書看來還真可能是本地印刷的，但並不表示作者本人還在世，也許是他的家人、晚輩拿出來印。既然印了，就不會只印這麼一本吧？還有沒有放在哪裡，像一些行為藝術家那樣，把自己的作品在大街小巷四處擺放，讓讀者去發現？（一二）

小說 咖啡 新冠肺炎

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