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金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

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羈絆（九）

李東文

虎年來臨前的韶關之行，除了前年去中原自駕遊的四個人，還有我那個笨蛋兒子。這次出行對於我來說，毫無吸引力。因為除了喻志海位處半山腰的舊居，那間平房，所有地方我都去過不只一次。而我的兒子，是被我硬拉著出來的，這個叛逆期的孩子，有很多地方不對勁，不願意踏出家門是其中之一。

喻志海早兩年翻新過老家的平房，看上去挺整潔的，屋前還有塊比天井大、比院子小的空地，用矮圍牆圍了起來，種有一棵小小的黃皮樹。每隔幾個月，他就開車回老家住兩天，說回到自己的出生地，感覺特別好。

別的，潮濕陰冷之類的，都還好，空氣中無處不在的豬屎味，讓人難以忍受。是鄰居，搬至新屋後回來舊居養豬。我鼻炎嚴重，不停打噴嚏、抱怨。喻志海不屑地說：如果人人都像你這麼嬌生慣養，我們沒有機會長大成人。

柳若嵐在旁邊說：海哥小的時候，村裡家家戶戶都養豬，養在家裡。說完用手指指那塊既不是天井，也不是院子的空地，又說：那邊就是豬舍，兩年前才被海哥拆了……

粵北沒啥風景，我們此行目的也不是看風景，是散心，所以休閒聊天的時間比較多。大多數時候，兒子跟喻志海和柳若嵐走在一起，我與肥仔勝結伴在後面跟著，各聊各的。

話癆肥仔勝在我耳邊說個不停，斷斷續續的，我拼湊出了他半生的經歷：

他生於1976年，有四個姊姊、四個女兒。他其實還想讓老婆繼續生孩子，直到生出兒子為止。但他老婆在生老四時出了點狀況，以後無法再生了。他母親總共生過七個孩子，帶大了其中五個。（九）

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