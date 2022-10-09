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沙漠引路人（全文完）

草白

「那時候，我以為自己只要想活，就能活下去，這終歸沒什麼問題。但我錯了，當一個人想要活下去，那才是考驗的開始。夜晚，腳底的沙子似乎在發光，一顫一顫的，誰也不知道會踩到什麼。耳邊只有單調的腳步聲，甚至連風聲也消失了。有好幾次，我感到鞋底下好似觸到白骨，感到有些害怕。我開始後悔之前白白消耗了太多的食物與水。在那種環境下，連後悔也是奢侈的。很快，我就什麼也不想，腦子裡只剩一件事：活著帶他出去。他果然是沙漠發燒友，懂很多理論知識，但根本用不上。有一次，他忽然在我面前痛哭流涕。原來，他是背著父母偷偷跑出來的，準備給他們一個教訓。聽到『教訓』兩個字，我忽然想到小偉，腦子裡一陣模糊的鈍痛，很快又什麼也想不起來了。我們繼續趕路。我真怕那兩條機械行走的腿忽然折斷。之前，我聽芳姊說過，有人在沙漠裡赤腳感染了細菌，回去不得不截肢。」

說到這裡，她有些害怕地望了一眼白色床單下伸長的雙腿，第一次心無旁鶩地笑了，好像在說：你看，它們都完好無損。

她嘆了口氣，轉而以一種輕鬆、略帶調侃的口吻繼續講述。

「這以後的事情，你都知道了。反正，我們總算活著走出來了。出來之前，我們看到了湖泊。月光下，湖水很美，但誰也不敢久留。新聞上說我差點躺倒在醫院外面的馬路上，那是真的。但不是暈倒，而是我自己躺上去。躺在一條結實可靠的路面上，不會下陷，沒有意外，那種感覺可真不錯呢。

「有風，有音樂、美酒和噴泉，好像睡在春天的舞池裡。」

她旁若無人地訴說幾天前的經歷，神情恍惚，如在夢中。（全文完）

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