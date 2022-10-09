趙梅英／圖

在廚房等水開的那會兒，舍費爾德太太穿著絨線織的長襖，從臥室裡出來，手裡拄著拐棍。凱倫起來擁抱了母親，問母親要不要熱牛奶。舍費爾德說：我就喝自來水，水裡加一塊檸檬就行了。說著她放下手杖，搖搖擺擺地去拿茶杯。凱倫說：你走路一定要用拐棍哈，你坐下，我檸檬水給你端過來。

這是梅第一次看到舍費爾德太太像一個風燭殘年的老人那樣行動，穿著舊舊的長睡衣，頭上戴著有荷葉邊的布睡帽，像一個老式的布娃娃。平時早上梅急急忙忙去上班，大部分時候老太太還沒有起床；待傍晚下班回來，老太太已經穿得整整齊齊，腰板筆直，端坐在太師椅裡等著了。

「媽媽走路一定要用拐杖，她有時會忘記。」凱倫說。她把塑料袋裡的罐頭湯取出來，放在廚房的檯子上。然後用開罐頭的起子，依次把每一個罐頭打開，在外面罩上保鮮膜，再放進冰箱裡。「媽媽九十五歲以後，牙開始不好，喜歡吃流質食物，偶爾她心情好，我們也會去法拉盛 吃中餐。」凱倫說到這裡，笑了一下。

開完罐頭，她把冰箱裡的舊罐頭都拿出來扔掉，又重新換了垃圾袋。幹完這一切，凱倫搬來梯子，又從冰箱後的牆上取下一串鑰匙，打開櫥櫃上層那些鎖著的櫃子，從裡面取出一包一包從未開封的麵包。那些麵包都是超市裡最便宜的白麵包，減價時九毛九分一個，有時還買一送一。那麼多一模一樣的廉價麵包，足有三、四十個，很快堆滿檯面。凱倫檢查包裝袋上的食品保鮮日期，皺了一下眉，找了一個大號的黑色塑料袋，把麵包統統扔進垃圾袋裡。

丟掉這大袋垃圾，她打開另外幾個食品袋，取出裡面的東西──清一色的白麵包，也是最便宜的那種，依次排進櫥櫃裡。梅站在一邊看得眼花撩亂，幫不上手。裝完新麵包還再鎖櫥門嗎？果然！又鎖上。

鎖完，凱倫把鑰匙掛在冰箱後面的小鉤上。她注意到梅的目光，說：這是我媽年輕時帶來的舊習慣，在家裡一定要囤積麵包，不這麼做，她晚上都睡不著。過去她在臥室和床底下都儲存麵包，現在年齡大，弄不動了，就由我來。每次廚房裡麵包都要換新的……

凱倫幹活的動作極快，一看就是熟能生巧地做了幾十年。她換了新麵包儲備，就把垃圾袋打結，送到房子外側面的大垃圾桶裡。那個垃圾桶每周定期有人來倒。

以為自己聽錯了，梅忍不住重複了一句：「她已經九十五歲了……」凱倫的英語，梅只能聽懂一半，另一半靠猜。

「九十五歲是四年前的事，媽媽明年就整整一百歲了。」凱倫說，「前年她左手還可以開罐頭呢，今年就完全不行了，轉不動開罐頭器了。」說著她已經擰開水龍頭，往水槽裡放水，加洗碗劑，把髒杯子、髒碗都嘩嘩地泡進水裡，稍加清洗。接著打開洗碗機，把水槽裡的碗碟、杯子放了進去。往洗碗機內壁上的小槽裡加洗滌劑，關上洗碗機的門，開動洗碗機。她一邊做著這一切，一邊繼續回答梅的問題。

這麼一個獨居的老人即將活過一個世紀！梅心裡驚嘆著，凱倫點點頭，說：「我都六十五歲了，媽媽真是經歷了整整一個世紀。她的右手的四個手指，就是……就是……」說到這裡，凱倫突然說不下去。梅以為自己的英文又出了問題，聽不明白她的話，不由自主地把身體往凱倫那裡湊。

過了幾秒鐘，好像潛水者從水裡探頭出來，凱倫深吸一口氣，猛地抬頭，差點跟梅撞到。她往後退了半步，笑著問：「你是第一次來紐約吧？」梅點頭說是第一次。「媽媽對你印象很好，說你很安靜，希望你按時交房租，一直住下去，哈哈。」說到錢，凱倫有點不好意思，接著說：「上一個房客到搬走的時候，還欠了媽媽一個月的房租呢。」

「你需要我照顧老太太嗎？幫她買菜什麼的，不費事的，只要我在家都可以做到。我知道她吃得極少。」梅說，說完有點後悔。一不會開車、二對地鐵 不熟悉，每次買菜都跟著其他的華人 一起去逛超市，別人買什麼，她就買什麼，買的基本都是減價處理的便宜貨，梅怎麼可能照顧老太太呢。

凱倫搖搖頭，說謝謝了，但真的不用。「媽媽一直到九十歲，冬天下雪都會自己去掃前門的雪。九十歲那年就是這麼跌倒的，換了新的胯骨。她真的不需要特別照顧。」說著她再次謝了梅，然後提醒她紐約這裡冬天極冷，暴風雪連綿，從十二月一直下到來年四月，夏天大減價時，可以提前準備冬天的厚棉衣和雪地靴。（三）