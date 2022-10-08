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咖啡店的故事（一一）

潘宙

「沒有。所以說不定真是本地印刷的。」他打開書，翻了幾頁，臉色就沉了下來，「這些內容，很反動呢！」

「不意外啊，主任不是常常提到，那時已經沒有發表的機會，他還是一直不停地寫作。在那樣的環境下寫出來的東西，現在看起來，當然會覺得有點反動……」

「這樣的話，問題就很嚴重了。」

「什麼？」她被他的臉色嚇了一跳：「有什麼問題？」

「不是嗎？私下印製、分發反動文化品，這罪名可不小呢！如果是外國寄回來也就罷了，要是本地印刷的話……」他向咖啡店老闆招了招手，老闆走過來，笑容可掬，「客人要喝點什麼？」

他舉起手中的書，不答反問：「這書你是從哪裡得來的？」

老闆一怔，她在一旁補充：「我們在你的書櫃上找到這本書。」

「是，有什麼不對嗎？」

「這是反動的書籍，你懂嗎？反動！」他說：「你賣書，不先看過書的內容嗎？」

「書櫃上的書不是賣的，也不是我放上去的。誰都可以把自己家裡的舊書放到書櫃上，看到自己喜歡的書也可以帶走……」

「怎麼可以這樣？」他怒不可遏，「你這樣就是掛羊頭賣狗肉……」

掛羊頭賣狗肉？她搖搖頭，他又在亂用成語了吧！但她無法猜測他的原意是什麼，「總之書不知是誰放上去的……」

「你說它反動，沒收就是了。」老闆說：「順便也檢查一下書櫃，看看還有什麼違法的，一併收去，我也不想惹麻煩。」

結果他沒從書櫃上找到什麼，就帶著那本小說集走了。她嘆口氣，覺得有點對不起老闆，便叫了另一杯咖啡，算是某種程度的補償。（一一）

咖啡 小說

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