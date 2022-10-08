他們大概料不到斯文如我，能如此火爆，傻傻地望著我，不知如何配合演完這一齣鬧劇。

說到底，喻志海的古怪和壞，是我們大家縱容的結果。首當其衝是他的前妻柳若嵐女士──他們二人離了婚，但又從未分開過。喻志海獨自過開放式生活，想找女朋友找女朋友，不想回家睡覺就不回家睡覺。前妻卻還像傳統的妻子那樣安於一室，連與異性說句話，都得看喻志海的臉色──喻志海有土皇帝的感覺了吧，我想，愈發自我感覺良好。

其次是肥仔勝──這位死肥仔不聰明，時常要別人點撥。喻志海恰恰是個喜歡指點江山的人，在單位裡因為學歷低、職位低，沒啥發揮空間。在肥仔勝面前就不同了，肥仔勝可是他的小迷粉，對他崇拜到不得了。

舉個例子吧，肥仔勝不吃魚，喻志海嗜魚如命，開始那兩天喻志海點菜，除了青菜，全部都是魚。肥仔勝就吃白米飯和青菜，半句怨言都沒有。

我說：肥仔，你這樣下去會餓死的。

他說：餓死也不要緊，海哥吃飽就好。

我這輩子最煩、最恨的就是個人崇拜，沒想到這個鬼東西就在自己身邊。不過我到底還是同情死肥仔，擅自給他加了份紅燒肉。然後我又發現，肥仔勝跟我一樣愛喝啤酒，就每餐飯都上啤酒。

喻志海絮絮叨叨，說我們多吃多占，我怒了，說我記得清清楚楚，我們喝了多少瓶啤酒，全算我的，結帳時我自己另付。

因為生氣，我多加了一份滷水豬手。沒想到豬手剛端上來，喻志海筷子扒拉幾下，幾塊豬蹄全搬進了自己的碗裡。他說那麼大的豬手，他向來只吃豬蹄。自私到這個程度的人，我還是頭一回見到。（八）