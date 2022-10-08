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沙漠引路人（一七）

草白

「在那裡，無論動物還是人，到頭來都會變成一具白骨。這麼想著，我似乎得了一點安慰。

「那幾天，我亂闖亂走，居然找到一個廢棄的村落，村子附近還有一個幾近乾涸的水池。沒想到，我會在那裡再次遇著那個男孩。他看著比前幾天瘦多了，眼睛通紅而凹陷，枕著背包，躺在一堵斷牆的陰影裡。一開始，我並沒認出他來。他聲音很輕，叫我阿姨，讓我給他一點吃的。他喝了一點水、吃過一點東西後，馬上就睡著了。我看著那些爬來爬去的紅蜘蛛，居然有一種親切感。這些沙漠裡的生靈，活蹦亂跳的，多好啊。而在漫漫黃沙和駱駝草之下，又埋葬著多少死去的生命，與他們相比，我們不過是暫時會呼吸的生物，遲早有一天會走上同一條路。既然如此，又何必急在一時。

「從那一刻起，我決定把他護送出去。他還年輕，不應該埋在裡面。一個人只有身處那種荒涼之地，才會真正明白任何生命無論美麗或醜陋、尊貴或輕賤，都有追求生的權利，絕不應該被輕易地傷害或消滅。自下定決心後，我的身體好像被注入一針強心劑，無端地充滿力量。但我知道這個力量維持不了太久，我要趁它消逝之前趕緊行動。第二天，天還沒亮，我就拖著那男孩上路了。雖然沒有指南針，但我知道大致方向。白天，我可以根據太陽和影子的移動來辨別方向。早晨時，太陽在東方，中午轉到正南，而到了下午則位於正西。到了夜裡，只能看北極星認路；先找到勺狀的北斗七星，北極星就在那附近。這些都是芳姊教我的。」（一七）

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