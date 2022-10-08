趙梅英／圖

像大部分老人愛甜食，舍費爾德太太喜歡吃中國來的點心，但吃得不多，優雅地抿著薄薄的嘴唇細細地嚼著，一小塊月餅能吃上半天。其餘的月餅，「如果你允許的話，我送給凱倫和小琪琪，行嗎？」老太太問，梅點頭說當然可以啦。

凱倫是舍費爾德的女兒，住在新澤西 ，一般每隔一段時間會來一次，幫老母親料理家務、從超市買食品帶來。小琪琪是凱倫資助的衣索比亞少女，正在澤西的公立高中讀書，凱倫自己的女兒已經成年，住在加州 。

梅在香江貿易公司打雜，發的福利都是中國風的碳水──塑料盒包裝的條頭糕、薩其馬、盒子上印著嫦娥奔月圖案的月餅、裝在元寶形盒子裡的利是奶糖……無論是什麼，房東太太打開包裝盒時，都會略造作地說一句fancy。「fancy」相當於中文說的「豪」──「豪」在哪裡啊？梅覺得美國人太誇張，也太沒見過世面，一盒廣式月餅都驚艷得跟什麼似的！

月餅其實吃得不多，但老太太真心喜歡粽子。當梅把粽子從熱氣騰騰的鍋裡夾出來，放在盤子裡，剪斷綑粽子的線，老太太不錯眼地看著。帶著黏液的粽葉抽散開來，帶著醬香和竹葉清香味的粽子現身──大眼睛充滿食慾，好像一個老色鬼盯著即將出浴的美人。吃嘉興肉粽前，她會偷偷笑一下，說假裝不知道吧。她這麼說，梅覺得很奇怪，明明連肉帶糯米都吃下肚了，還有什麼可以假裝呢？

多年以後梅才意識到，猶太教不吃豬肉食品。但老太太不管，所以她要說「假裝不知道」吃的是五花肉的粽子。

梅怕胖，不吃粽子或者月餅。唯一喜歡的是煮粽子時熱水帶出鹼味的米香，讓她恍然想起國內。煮粽子的時候，老太太興奮地在爐子前轉來轉去，那樣子跟梅的外婆很像，都是身體小小的老年人，稀疏的頭髮梳在腦後，佝僂著背，嘴裡念念有詞。舍費爾德太太站一會兒就得坐下來，外婆跟她比年輕，體力要好很多。

在國內的家裡，粽子是由老外婆和媽媽包的，煮粽子從來是由老外婆負責──粽子難煮熟，要花好幾個小時，「年輕人沒有耐心。」外婆說。媽媽幾次建議用高壓鍋煮粽子，外婆堅拒，說慢火煮的粽子香，賣相也好。

她先將粽子整齊地碼在鍋裡，冷水下鍋，水要浸過粽子兩寸許。隨著水溫升高，粽葉的香味隨著鍋被加熱，蒸氣從鍋裡飄出來，在廚房裡瀰漫著。煮粽子的晚上，整個廚房都熱氣騰騰，即便不吃，心裡也熱乎乎的。

這是梅到紐約的第一年。租住地方在皇后區的積臣高地，七號地鐵過了隧道後第五站就是。那是一座三臥兩浴的獨棟小樓，對著斯普林街。斯普林就是Spring，「春天」的意思。斯普林街跟車水馬龍的皇后大道垂直，是一條僻靜的小街。

梅住的那個小樓，跟旁邊的連成一體。每一座都差不多式樣，一個小小的前院，被刷成墨綠色的鋁合金金屬網柵欄圍著，穿過前院拾階而上就是正門。鋁合金柵欄本來還有一個門，年久失修，門永遠歪著靠在一邊。柵欄邊種了一排迎春花，已經高大得像灌木牆。小樓外牆的下半部是紅磚砌的，上半部是豎向的木板。窗下種著一球一球的冬青。這棟房子是舍費爾德先生去世後留下來的產業。

周一到周五，每天早上八點，梅出門走到春天街的盡頭，往左拐上皇后大道，走二十米是地鐵站 。坐上往法拉盛方向的地鐵，六站路到達。出地鐵站，迎面大樓的頂上豎著十幾個公司的招牌，香江貿易公司是其中一個。梅在那裡做文員，暫時。

這家貿易公司經營食品和小商品進出口，給紐約新州幾個大超市供貨。這個工作是梅的大學同學幫她找的，同學原來就在這裡做會計，因生孩子請產假，暫時讓梅來頂上這個位置。梅一邊工作，一邊心驚膽戰地偷偷找工，哪天同學回來，這個工作就沒了。

入住的第二個月，周日早上，她正在廚房裡吃黃油吐司。聽到有人在門外開鎖的聲音，梅猶豫是否起身開門。正在猶豫，門已經打開，進來一個胖胖的、頭髮吹得高高的半老人，自我介紹是凱倫，從新澤西開車過來的。進門後她放下手裡的東西，又返回車裡，再取出更多裝滿食品的塑料袋。

凱倫解釋說，之前去加州看女兒，一直沒得空來。聽說媽媽這裡來了新房客，今天過來看看。平時她兩個星期來一次。問梅想不想跟她喝一杯茶，梅說好啊，凱倫進了廚房，取了水壺燒水。之後手腳麻利地從廚房抽屜裡找出圍裙和清潔手套，開始洗碗、清潔冰箱，不時回頭跟梅聊天。（二）