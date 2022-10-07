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加州1家4口遭綁架撕票 8個月大嬰也遇害 嫌犯試圖自殺

羈絆（七）

李東文

果然，等我們吃完早餐回來，老闆通知我們把房間中的行李搬走，因為他怕我們還未從景區回來，又有新的客人要入住。

喻志海說：房間不是到中午十二點才退嗎？

老闆說：如果你們不能趕在中午十二點前退房，要多算一天房租。

我們這天跟本地團去景區，不必開自己的車，哪個時間回來還真不好說──也是喻志海在網上團購的票──在他購票之前，民宿老闆打算幫我們購票──他找熟人給我們買票，優惠力度大，他亦能從中賺一點仲介費。但喻志海寧願自己在網上買更貴的票，也不肯聽從老闆的安排。

我實在是不明白，喻志海為何處處與老闆對著幹，似乎刻意惹怒老闆，想讓他跟我們打一架。喻志海聽見老闆如此說話，炸了，大聲吩咐我們收拾行李離開。

我對老闆說：昨晚洗的衣服，能繼續晾在你家樓頂嗎？老闆說可以。喻志海又跳出來，讓我們收了衣服，掛車上晾。

我頭都大了。本著自己人應該站在同一立場的基準，配合他的壞脾氣，上天台收半乾的衣服。

我和肥仔勝都沒帶衣架，喻志海卻帶了很多，我倆就用他的。我說這麼多，是為了說明最後一件事──當天下午我們從景區回來，收起車上掛著的被捂得氣味難聞的衣服，喻志海發現我用他提供的夾子夾了內褲和襪子，指著我的鼻子破口大罵，說我惡心到他了。柳若嵐勸兩句，也被罵了。

我實在想不明白，夾子不是用來夾內褲和襪子，是用來夾什麼的呢？再說，夾一下內褲和襪子，又怎麼啦？

我憋了多天的火氣爆發，全部夾子砸到地上，踩碎。再問他多少錢買的，我他媽的賠。（七）

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