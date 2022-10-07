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沙漠引路人（一六）

草白

「他們認定，只有我可以幫他們找到正確的路，這很可笑，一個人怎麼能把自己的心願，寄託在別人身上呢。其實，我早就厭倦了。我說不出到底什麼原因，連我自己也不知道。但我想，要走便乾乾淨淨地走，誰也別告訴。我跟你說去開拓新線路，其實連指南針都沒帶。本來想著走到哪兒算哪兒吧，要是走不動了，就地躺下吧，也算是死得其所。

「我第一次發現那個男孩的時候，他坐在一片栽著紅柳的沙地上，低垂著頭，看上去很累。除了身上的背包，什麼都沒帶，連防曬衣和太陽鏡都沒有，就像從城市的街頭空降到這裡。我問他為什麼一個人在這裡，同伴呢？他抬頭望了我一眼，沒說話。我在他身邊站了一會兒，扔給他兩瓶礦泉水和一些吃的東西。沙漠裡儘管什麼樣的人都有，但這個男孩給我的感覺不太一樣。顯然，他並不屬於那裡，完全是誤闖誤撞進來的。一路上，我忍不住猜想他為何一個人來到此地，在他身上到底發生了什麼。他對沙漠應該略知一二，至少知道如何在植物身上收集水分；看見他時，他正把一只塑料袋套在一簇灌木叢上。可這樣做，又能收集到多少水？無非是自我安慰罷了。我覺得好笑，真是書本知識害死人。幾天之後，我的存水越來越少，一想到會在大漠裡全身脫水而死，還是有些害怕。可事已至此，還有什麼辦法呢？只希望到時候找個僻靜角落藏起來，不要被蜥蜴、蠍子、響尾蛇和狼找到就好。其實，沙漠是世上最乾淨的地方，不允許藏汙納垢，不能容忍任何腐爛物質的存在。它很純粹，比世上任何地方都純粹。」（一六）

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