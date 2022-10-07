趙梅英／圖

「年輕的時候丈夫叫我Cookie，曲奇。」房東 老太太嬌媚地說，一笑，露出灰白色尖尖的虎牙、乾癟的牙齦。她左手翹著蘭花指，用吃點心的小銀叉，往嘴裡送了一小丫椒鹽五仁月餅，抿上嘴唇，細細地嚼著，時而滿意地點點頭。

「曲奇」的牙完好無缺，但吃五仁月餅這種硬質的東西主要靠門齒，咀嚼時臉上的肌肉 在薄薄的皮膚下動著，像松鼠。她有一張細瘦的小臉，稀疏的頭髮壓在絨線帽裡。那個絨線帽，早晚時她喜歡戴，她總說房間裡有穿堂風。

朱蒂斯‧路德‧舍費爾德是「曲奇」的全名，是梅到紐約的第一個房東。「曲奇」這個暱稱，一直要過幾年她才能理解。那時梅的男朋友在親熱時，喜歡叫她甜心、曲奇。現在這個人還沒有出現。

送月餅之前，老太太對梅從來都不假言笑，見面一雙大眼睛總是飛快地上下掃一眼梅，梅一直有點怕她。按理說，顧客是上帝，按月交房租的租客不也相當於顧客嗎？但梅從來沒有享受過上帝的待遇。下班回家，每次進門，「曲奇」坐在客廳對著門的椅子上，左手支頤，右臂折疊著平放在胸口。右手纏在一塊乾淨的手絹裡。對著門的這把椅子是老太太的專座，沒有任何人包括女兒凱倫來了，也不坐那裡。椅子邊放著一個鋁製的拐杖，拐杖著地的一頭呈爪狀，爪的末端帶消音用的橡皮套。老太太極少在房間裡走動，大部分時間她都是坐著，坐在專座上，或者客廳裡對著電視的單人沙發上。

見到梅進門，老太太第一句話都是：「門記得鎖了嗎？」梅點頭，說：「我鎖了，舍費爾德太太。」「曲奇」點頭稱讚，Good girl，乖孩子。然後房間裡恢復了安靜，她還是一動不動坐在那裡，一晚上也不多說一句話。梅從來沒有見過老太太脫了手絹的右手。傷殘？怎麼受傷的？一開始梅還好奇地猜測，到後來就視而不見了，那手絹好像跟手長成一體。

梅經常懷疑她是不是在那裡已經坐了一天。每一個月第一天早上，是交房租的時間。梅把寫好的支票 ，裝進一個白信封。這個信封應該放在廚房的小餐桌上，有次早上因為跟國內家裡電話太久，耽誤了，梅急急忙忙下樓，看到老太太已經起來，坐在太師椅上，梅順手就把裝了支票的信封遞到她手裡。

傍晚回家，進門時老太太坐在那裡，左手上還捏著那個白信封。老太太衝她舉了一下手，說：梅，你能把它放到餐桌上嗎？謝謝。梅順從地接過信封，走到廚房的餐桌前，端正地把信封擺在桌子的正中間。那一次後，她再也不敢把房租直接交到房東手裡。

中秋節前，梅從公司帶回月餅，送給舍費爾德太太，她們的關係突然親近了──舍費爾德太太把月餅叫做「大餅乾」，堅持她們一起坐下來，分吃這種來自於中國的「大餅乾」。她指揮梅從地下室搬來人字梯，架在櫥櫃前，取櫥櫃最高層裡藏的一套Wedgwood骨瓷茶具。

廚房櫥櫃的門好多都上了鎖，尤其是頂層的一排。梅站在梯子上愣神，不知道這些櫥櫃裡裝了多少值錢的寶貝。舍費爾德太太指著唯一沒有上鎖的櫃門說：那個，你打開就看到了。梅伸手過去，輕輕掀開門，果然裡面有一套茶具，一只茶壺帶四個杯子，還有配套裝奶和方糖的同款瓷罐。

茶具白底印花，圖案是美國常見草花，茶壺上印著開著紫紅花的毛地黃、小壺上印著金盞菊、方糖罐子上印著大麗花……這些花花草草的茶具全部擺出來，還是很有下午茶氣氛的。梅在國內喝茶沒有這麼講究，最多用紫砂壺加幾個杯子。

老太太叫梅先用熱水將茶壺燙熱，然後往裡塞了一個伯爵茶的茶袋，再泡上熱水。她把一個外形像棉帽的罩子罩在茶壺上，然後跟梅並排坐下來，等上三分鐘，等計時器「叮」地一聲響，一拍手，興高采烈地說：「好啦，可以喝上一壺好茶啦。」請梅取下茶壺上的棉帽，給兩人倒茶。她喝茶時用左手，包在手絹裡的右手舉起來托著茶杯，那樣子還滿優雅的。

那個印花布縫的茶壺罩子，叫tea cozy，是給茶壺保暖用的……老太太耐心地解釋道，梅心裡暗笑，喝杯茶還用得著這麼麻煩！買一個熱水瓶不就得了嘛！但除了喝茶，舍費爾德太太幾乎從來不喝熱水，也不喝飲料。燒水的茶壺總是擦得發亮，擺在爐灶下的櫃子裡。每次喝水，她直接擰開自來水龍頭拿了杯子接。這一點，讓梅很不習慣，從小到大她都喝燒開的水──夏天喝冷開水、冬天喝熱水，怎麼可以直接喝自來水呢。（一）