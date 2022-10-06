忽然有一本書吸引了她的注意力，她把書抽出來，正要坐下來，卻發現書櫃旁邊的桌子上擱了一杯冒著熱氣的咖啡 ，但不見有人，她只好另外找了張空桌子坐下。

這是一本短篇小說 集，每篇篇幅都不長，正適合她這樣懶惰的讀者。她很快讀完了一篇，正在讀第二篇時，忽然有人敲敲她的桌子：

「你怎麼會在這裡？」

她抬起頭，是報社的同事，資歷比她深，平時沒什麼交情。她還沒決定要不要出於禮貌地請他喝杯咖啡，他已在她對面坐了下來。

「來看一點書。」她說：「有一次來做採訪，發覺這裡的咖啡不錯，還有這個書櫃，常常有些冷門的書……你也來這裡喝咖啡？以前好像都沒見過你。」

「只來過一次。」他驅趕蒼蠅似地揮了揮手，彷彿唯一的一次來這裡喝咖啡，是個不大愉快的經驗，令他不願多提：「剛剛經過，看見你，才進來的。書很好看嗎？你一副廢寢忘食的樣子。」

什麼廢寢忘食？她不是邊喝咖啡邊看書嗎？旁邊還有吃了一半的牛角麵包。她想起有人說過，這位同事說話喜歡用成語，但用得不很到位。「是很好看，但我感興趣的，是這個作者。」她闔起書，讓他看封面上的名字。

「老五？」他皺皺眉：「好奇怪的筆名。」

「以前主任常常提起的，你沒聽過嗎？」

「主任──啊！」他把書拿過去，坐下來仔細端詳那個名字，好像現在才認出是那兩個字：「是那個老五。對對，主任有說過的，對他推崇得不得了，老是說他寫得多好多好。反正我們都沒看過他寫的東西，死無對證──」

「就算人不在了，他寫的東西還可以流傳下來，怎能說是沒有對證呢？」（九）