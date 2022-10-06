喻志海的心情明顯比在家時好，每天打扮得精緻漂亮、配搭講究，看不慣我每天穿二、三十元一件的文化衫，邋邋遢遢的樣子，出言諷刺。

肥仔勝說：東哥非常非常非常自信，所以才敢這麼穿。

我說：肥仔勝你的情商這麼高，早晚會被富婆相中，包養你。

柳若嵐在一旁無聲地笑。肥仔勝說：我也是這麼打算的，但做我們這一行，很少有機會遇見富婆。

我說：你的海哥認識很多富婆，讓他幫忙介紹唄。

肥仔勝說：我一百年前就求過他這件事了，可是他說，肥水不流外人田，富婆要獨享。

喻志海大聲罵道：你們兩個神經病，說些什麼亂七八糟的，閉嘴！

自駕 遊接近尾聲，我們去到江蘇一個景區小鎮，走進喻志海之前預訂好的民宿 。喻志海過去與老闆嘀咕了一會，老闆升級了我們的房間，但沒有多加錢。進入到房間，肥仔勝說他猜老闆給我們換房，應該是喻志海暗示，我們將在他的店裡吃飯。

這是一間帶餐廳的民宿，小餐廳整潔明快，廚房看著也乾淨明亮。沒想到放下行李後，喻志海打死不肯在民宿吃飯，說要先到外面的小店，嘗試一下本地的風味，明天離開前，再在老闆這裡吃。

我說：這樣不好吧，容易引起老闆誤會，以為我們騙他升級房間──更何況，民宿老闆是本地人，在他家吃飯其實就是本地風味。

不僅我，柳若嵐也有此擔憂。但喻志海這幾天總是領導著我們做這做那，大概膨脹了吧，聽不進意見……美美地睡一覺醒來，喻志海還是不肯在老闆的店裡吃早餐，而是去了隔壁吃。在老闆的眼皮底下，照顧他的競爭對手的生意──幾個人的早餐是很小的生意，但傳遞給老闆的資訊，卻是大大的傷害。（六）