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「水淹到肚臍」86歲老母拒絕撤離 佛州男跳窗游泳救人

沙漠引路人（一五）

草白

等她抱著奶茶和甘蔗原路返回，一路小跑著接近那幢白色大樓，已經晚了。人群正圍作一團，將現場包圍，惟恐被她看見。她扔了手裡的東西，像瘋子一樣衝過去，最終重重地摔倒在地。

那些年，我的腦子裡不斷回放那並非親見的二十分鐘，每一步驟、每一動作，包括下電梯的時間、製作一杯奶茶的時間，甚至小販削甘蔗皮的時間，卯榫般嚴絲合縫，好似黑暗中有人導演了這一切。

那天，她在我面前喃喃自語：「事情根本不是這樣的。」

「那又是怎樣的呢？」

我去看她時，她正躺在床上掛鹽水，臉色蒼白，嘴唇仍有些發紫。男孩在隔壁病房裡，吃著熱騰騰的稀飯和包子。他的家人正在趕往這裡的路上。男孩神色平靜，胃口極好，好像什麼事情也沒發生。

「是他拯救了我。」第二天晚上，她仍這麼說。我不知道她到底想說什麼，看她的神情，並不像玩笑話。

「我說那個男孩，」她繼續說，「是他拯救了我。」

新聞裡明明講得清清楚楚，是她把男孩從沙漠裡背出來，事實也是如此。她為何要這麼說？

「不是這樣的。」她神情遲疑，好像這是一件很難說清楚的事。越是如此，她越掙扎著想要將此解釋清楚。一開始，她的訴說有些結巴，試圖隱瞞什麼，但很快就將這一切拋開了。

「其實，這一趟去，我已經做好可能回不來的準備。我對沙漠談不上多少了解，有些經驗還是從芳姊那裡得來的。帶隊的事情，我早就不想幹了，總覺得自己會出事。在那種地方，一旦出了事，便是滅頂之災。我可不想害人。可芳姊走後，老是有人來找我，逃也逃不掉，真是心煩。」（一五）

導演

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