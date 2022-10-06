貓小姐／圖

夜鷺啼叫，高架橋上零星呼嘯行駛的車輛將氣流掃進了廳室。白貓蹬著三隻腳，發狂扭動肥嫩的軀體，像顆陀螺不停反覆前後自轉。

我捏緊吸飽優碘的紗布，直盯那團毛絨風暴 ，抓緊間隙往牠耳上大開的口下手，一人一貓如此相互對峙已有好一段日子。

「叮鈴鈴──」

盛滿生理鹽水的瓷碗碰倒，瓷磚地一股清冷攀上腿腹。鮮紅的酥麻順著汗毛游下，黏上掌心，動物血混進苦澀碘液，摻入這灘泥淖。我伸出拇指畫出幾片深啡色花瓣，一瓣、兩瓣……嗡嗡耳鳴朝向白貓的眼，真空的窒息，「欠腳」滿臉不在乎，左耳口子上噗簌噗簌又結出了幾顆紅果，紅得安靜、腥得鮮明。

一股子屍臭味衝上，我能嗅到前前後後死去的麻雀怨靈，在牠耳上不停自我繁殖。那刻我為將牠們葬入有蓋垃圾桶感到自責，只當是沒了幫忙的入殮，總歸都是要燒成灰的。

手掌那道開口一呼起氣來，密麻麻的刺痛感一把將我拉回小室。雜亂掌紋中觸目的血盆大口撞進腦內，淚水洩洪似地爆發，我對著那團毛絨大罵。

「欠腳！老番顛！討厭鬼！缺角！惡魔！撒旦！沒人要的三腳貓！」

牠停下動作，回罵一連串「嗷嗷喵喵」，走在自己的頻率，絲毫對不上我的回應。

「嗷嗷嗷嗷──喵──喵嗷。」

清早「欠腳」頂著朵大王花，花身重得牠抬不起頭，走起路來遲緩，一路停停蹭蹭，一點點拈下深紅的肥厚花瓣，腐敗味鑽進每個犄角。我張開所有孔隙，等待它將其補滿，仍未散去的潮氣在腳下積累，柏油似盤上腳踝稠軟而黑亮，死死定住雙腿。白貓俯地長號，排泄了滿地，尿糞拖出蜿蜒的迴旋畫作，圈起牠滿腹血水，喚回失走的名。

外婆在古厝塗上的點仔膠沒有這股腥臭，我又向下摸了一把。

「嘔，好腥。」

是經血，臀部浸在變了色的點仔膠中，床單因吸了過多經血變得浮腫。

「醒了？」我扶著牆走出房門，母親坐在皮質沙發滿臉倦容撥著電話，嬌艷的服飾還未褪下。我走進廚房，開了盒新鮮的罐頭，兌上一些溫水和魚油，細長的筷子順時針攪動。走過母親身邊，她皺起眉指了指我通紅的睡褲，右手繼續和著食糧，經血味還緊黏褲底。

「欠腳」睡在儲藏室角落，體液泡濕牠大半毛髮。窗外天光大亮，清黃正陽下白貓耳上糜爛的腐肉枯萎蜷縮，瘦骨嶙峋。竹筷在鋁箔盒裡斷了半截，木屑插入指肉，那半截直挺挺地插在了鮭魚肉絲上。

「骨灰……骨灰不用留。」

「集體五千啊？牌位……」

「樹葬嗎，額外費用……」

母親撥著紙鈔，仔細搓揉後交付了五張藍紙，給門外戴著一頂藍色鴨舌帽、身穿印有狗掌印休閒衫的男人。「欠腳」僵直四肢被抱進紙箱內，瞪大的雙眼彷彿只是剛受驚嚇，還未緩和過來。我們雙手合十聽著誦經聲，鮮黃的往生被嚴實蓋在「欠腳」身上，理所當然的，素未謀面的男人帶著裝了箱的白貓和五千大鈔，鄭重行了禮後匆匆離去，我才想起身下乾硬的血漬還留存在那。

牠的牌位安排在藥師佛像旁，大悲咒從不間斷地朗誦，到處都是鮮黃色，「欠腳」兩字也寫在黃色卡紙上，那隻白貓陌生的名。看過樹葬地點，墓園最深處一塊看似荒廢的草坪，一棵委靡小樹插在那層層疊覆的厚重骨灰中，牠輕薄的骨也混在這片灰濁。

「公共行政系好像不錯。」

從靈園回程路上，母親駛著休旅 車，試探性問了幾句。

「不太適合我。」

「我們不是說好了。」樹影沿著車窗交錯擺盪，車身搖晃彎過幾個大彎。晚風挔過樹梢，天暗得越來越晚。

「那你要做什麼。」

「我想要……我……我要當隻貓吧。」一個下坡，慣性帶著我前傾，拉近了唇畔和駕駛後腦杓距離，小小氣音也能毫不費力傳達清楚。

「是喔……我打算過幾年辭掉工作，回去古厝。」

「他們全都知道你是誰。」夕陽拉長了我們的影子，眼看要溢出這狹小空間時，又將兩個個體的虛影揉捻，一圈暈黃繞著母親，瞇起眼看，像有一層薄灰色的粉塵籠罩著她。

「看，斷尾。」母親搖下車窗，指著遠處一隻少了半條尾巴的大黑狗。（下）