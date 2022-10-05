她還沒想到該怎麼措詞，手機 就響了起來。是她丈夫，聲音有點慌張：「喂，你在哪裡？我們要提前回去了。」

「回去？為什麼？發生了什麼事？」

「還不是這個什麼肺炎嗎，聽說多倫多馬上要封城了，總之你先回來再說吧。」

結果他們臨時縮短了行程，匆匆忙忙趕回多倫多，也有點像當年逃難的倉皇。

兩年後，肺炎疫情 還是拖拖拉拉地看不到有終結的跡象，另一場戰爭卻在歐洲爆發了。她從電視、從手機上，看到數以百萬計的難民扶老攜幼逃離被戰火摧毀的家園，彷彿又看到小時候的自己。

她終究沒有機會聯絡上那部舊收音機的主人，也不知道她長什麼樣子。但那都不重要了，她們的人生重疊的部分就只有那短短的幾天，彼此互不相識，只不過都經歷過同一場生死巨變，一起看過世界毀滅，又都僥倖活下來，繼續過著不同的人生。即使聯絡上了，頂多就像張愛玲說的那樣，互相問一聲：噢，當時你也在那裡嗎？

她想著那些一起逃難的人，從鄉鎮到首都、從難民營到外國……當然其中也有一部分沒有活下來。

「我也逃過難呢。」她跟女兒說。

逃難是什麼滋味，只有親身經歷過的人才能明白。她希望女兒永遠都不知道什麼叫逃難。

4 遺作

她捧著咖啡 杯在書櫃邊瀏覽：《文化苦旅》、《動物農莊》、《金色夜叉》……這些書她大多都聽說過，卻從沒讀過。《紅高粱家族》家裡倒是有一本，也沒看完。世界上的名著這麼多，誰能把它們全讀完呢？而其中一大部分，看來在她有生之年都不會有機會讀到的了。生也有涯，知也無涯，這個想法令她十分沮喪。（八）